Times: королевская семья Британии пригрозила интернет-троллям полицией

Представители британской королевской семьи опубликовали новые правила поведения на её страницах в социальных сетях. Они не только обещают удалять сообщения с оскорблениями или угрозами, но и оставляют за собой право подавать на авторов подобных комментариев заявление в полицию, пишет The Times.

Представители британской королевской семьи опубликовали новые правила поведения на её страницах в социальных сетях. Они пообещали блокировать троллей, размещающих оскорбительные или непристойные сообщения, пишет The Times.

По словам издания, в руководстве говорится, что комментарии среди прочего не должны содержать спам, материалы откровенно сексуального характера и призывы к насилию. Пользователей соцсетей также просят воздержаться от «распространения дискриминации по признаку расы, пола, религии, национальности, физических недостатков, сексуальной ориентации и возраста».

Более того, руководители страниц оставляют за собой право жаловаться на нарушающих правила комментаторов в полицию. Скорее всего, речь идёт о сообщениях, в которых содержатся угрозы в адрес монарших особ или других пользователей, полагает The Times.

На днях стало известно, что сотрудники одной из королевских резиденций каждую неделю тратят по несколько часов на удаление ругательств в адрес герцогини Кембриджской Кэтрин и герцогини Сассекской Меган. Причём наиболее грубыми комментариями обмениваются друг с другом фанаты жён принца Уильяма и Гарри.

Впрочем, герцогини также подвергались в интернете «прямым нападкам». Так, под недавним видео с герцогом и герцогиней Сассекскими один из комментаторов написал: «Скоро я буду рядом с Гарри, а Мегсси исчезнет» и сопроводил своё сообщение шестью эмодзи, изображающими нож. Кроме того, некоторые пользователи делали расистские замечания в адрес герцогини, отмечает издание.

Хотя с идеей новых правил выступили представители более молодой части королевской семьи, «неприглядные обмены репликами» встречаются и на платформах Букингемского дворца. Резиденции Кларенс-хаус также приходится иметь дело с выпадами в сторону принца Чарльза и его супруги.

Один из источников рассказал The Time, что к созданию новых правил подтолкнул значительный прирост подписчиков королевской семьи на различных платформах. За её аккаунтом в Facebook наблюдают 4,8 млн пользователей, а в Instagram — 7,8 млн.

«Мы подталкиваем пользователей к тому, чтобы они думали о том, что говорят, перед тем как публиковать свои сообщения. Особенно в беседе между собой. Основная проблема, с которой мы столкнулись, — это то, как люди обращаются друг с другом, а не их высказывания о королевской семье. Мы надеемся, что в результате они начнут серьёзнее относиться к своим словам», — заявил собеседник издания.

При этом авторы инициативы из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они не пытаются задушить критику в адрес королевской семьи. В одной беседе пользователь оставил ссылку на «одну из наиболее памятных нападок на монархию за последние 50 лет» — песню God Save The Queen группы Sex Pistols, но сообщение не было удалено придворными модераторами, обращает внимание The Times.