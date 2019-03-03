BFM: Новая акция «жёлтых жилетов» прошла мирно, но в международном формате
Суд южнокорейского города Пусан продлил срок содержания под стражей капитану российского судна Seagrand, которое протаранило 28 февраля мост в порту.
Футбольный клуб «Ростов» на выезде сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нападение на журналиста телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого произошло в Одессе, сообщает сайт «Думская».
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс ряд изменений в правила игры на ежегодном заседании в Шотландии.
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинская сторона стягивает солдат и технику в район Горловки.
«Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon-2 от SpaceX к Международной космической станции.
ГУ МВД по Ставропольскому краю опровергло информацию о возможном увольнении сотрудников полиции, которые задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. Об этом сообщил глава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что Антон Бабиков и Виктория Сливко пропустят чемпионат мира в шведском Эстерсунде, так как могут занять первые места в общем зачёте Кубка IBU, что гарантирует дополнительную квоту на этапы Кубка мира для национальной сборной в следующем сезоне.
В МЧС Москвы заявили, что пожарные ликвидировали возгорание на судне на юге столицы.
В Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с участием защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 26-го тура испанской Примеры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «расследование» британских СМИ, в котором российского посла Александра Яковенко назвали шпионом. По её словам, «откровенные фейки» публикуются «как по команде» и призваны отвлечь внимание от главного вопроса: что же случилось в Солсбери?
Космический корабль Dragon-2 американской компании SpaceX впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Кириченко прокомментировал игру своих подопечных в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Глава фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что западные страны теряют интерес к ситуации с Крымом, а международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции нового российского региона.
Столичный «Спартак» потерпел поражение от бразильского «Фламенго» в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов, который проходит в Москве.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился своими ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Краснодар».
На Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля «Барс-8», сообщает правительственный портал в Facebook.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что не собирается вступать в полемику с коллегой и болельщиком «Спартака» Александром Шмурновым во время матча 18-го тура с «Краснодаром».
Генеральный менеджер и тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал состояние нападающего команды Каспарса Даугавиньша, который получил травму верхней части тела в третьем матче первого раунда серии плей-офф с петербургским СКА (2:5).
В МЧС Москвы сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на судне на юге столицы.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT принятие странами «бухарестской девятки» декларации, в которой говорится об «угрозе» со стороны России.
Российские кёрлингисты одолели Китай в матче кругового турнира на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
В Саратове скончался пожилой мужчина, которому 2 марта на голову упала глыба льда с двухэтажного дома.
Пришвартованный катер загорелся на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что между руководством и болельщиками «Спартака» и в дальнейшем будут возникать конфликтные ситуации.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение по поводу недовольства фанатов московского «Спартака» закрытием трибуны на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Исход поединка 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Динамо» решил мяч Вячеслава Грулёва, забитый на последних минутах встречи.
По меньшей мере 20 человек погибли на юге Афганистана в результате наводнения, вызванного проливными дождями.
Клуб американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» перед стартом нового сезона в чемпионате провёл торжественную церемонию открытия статуи экс-футболиста команды Дэвида Бекхэма.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT принятие странами «бухарестской девятки» декларации, в которой говорится об «угрозе» со стороны России.
Сирийская армия отбила массированную атаку боевиков на её позиции на севере провинции Хама, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.
Перед стартом лыжной гонки на 50 км свободным стилем у мужчин в составе российской сборной произошли перестановки: Александр Большунов побежит дистанцию вместо Алексея Червоткина.
В Забайкальском крае девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутки с автомобилем.
Прыгун в воду Александр Бондарь занял третье место в соревновании по прыжкам в воду с вышки 10 м на этапе Кубка мира в японской Сагамихаре.
Ещё один ребенок, пострадавший в результате взрыва бытового газа в частном доме в Назрани в середине февраля, скончался в больнице. Об этом сообщил мэр города Алихан Тумгоев.
Российская биатлонистка Маргарита Васильева имеет шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде, если избежит наказания за пропущенные допинг-тесты.
Центральная избирательная комиссия Украины намерена заказать свыше 60 млн бюллетеней, в то время как в украинском Государственном реестре избирателей значатся более 35 млн человек.
Капитан мадридского «Реала» утверждает, что неумышленно задел лицо футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, и обещает, что его команда будет сражаться за чемпионство до самого конца, несмотря на поражение в матче с лидером турнира.
Рабочим во Львове удалось с третьей попытки демонтировать стелу Монумента Славы. Памятник был установлен в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что лимит на легионеров не оказывает положительного влияния на развитие российского футбола.
На МКАД произошла серия мелких ДТП, а не одно крупное, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал информацию, что возраст футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова мог быть переписан.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, почему российские клубы проявляют интерес к футболистам из скандинавских стран.
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился со списком спортсменов, которые поедут в Швецию защищать честь страны на чемпионате мира.
Украинский лидер Пётр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания с 40-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте главы государства.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве 8 марта.
Министр спорта Павел Колобков доволен успехами лыжников на ХХІХ Всемирной зимней универсиаде и считает, что их результаты важны для развития студенческого спорта в России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продвигаемую США «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.