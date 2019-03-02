Эксперт: не стоит переоценивать влияние России на западные выборы

Россия не создаёт линии разлома в европейском обществе, но использует уже существующие для оказания влияния, утверждает французский политолог Флоран Парментье в интервью Atlantico.fr. Поэтому он призывает не считать Россию более влиятельной, нежели она есть на самом деле.

В начале 2000-х годов Россия была заинтересована в стратегически независимой Европе, но теперь она перешла к попыткам ослабить европейские институты, ведь их считают форпостом США в Европе. В результате России приходится самой восстанавливать свои рычаги влияния, чтобы иметь поле для манёвра, отмечает в общении с журналистом Atlantico.fr политолог Флоран Парментье.



При этом Россия не создаёт точки напряжённости в Европе, а лишь даёт им новые средства выражения и прибавляет видимости в цифровом пространстве, отмечает эксперт. Так что, по его словам, у европейцев на самом деле есть повод беспокоиться насчёт того, что Россия и другие страны могут манипулировать информацией.



И в то же время он напоминает, что Россию обвиняют в оказании влияния на выборы в США и Европе, хотя сам Обама утверждал, что это лишь региональная держава. «От брексита до стремления Каталонии к независимости — Россия постоянно находилась на лавке обвиняемых». И хотя, по его словам, крайне правые партии в Европе смогли обернуть себе на пользу поддержку России, всё же её влияние было не таким весомым.



Так, Трамп, хоть и восхвалял Путина, но так и не может наладить отношения с Россией, ведь американский конгресс по-прежнему враждебно к ней настроен. Так что получается, что даже если у власти находятся благосклонные к России силы, результаты могут быть довольно умеренными. Например, приход к власти популистов в Италии не позволил снять санкции с России. «Комплементарных речей по отношению к России недостаточно, чтобы обеспечить интересы России», — делает вывод Флоран Парментье.



Россию справедливо сравнивают с успешным шахматистом, считает политолог. Тем более что, по его словам, вся политика России сводится к «всемогущему» президенту Путину. Однако не стоит считать Россию более влиятельной, нежели она есть на самом деле, предупреждает собеседник издания. Это способствует распространению теорий заговора, тем более что для них есть благоприятная почва. В качестве примера эксперт приводит движение «жёлтых жилетов» во Франции: это не плод воображения России, они появились из-за обнищания населения, но они «часто высоко ценят RT, который считают информационным каналом, отражающим их предпочтения», — приводит издание слова эксперта.



При этом он отмечает, что далеко не одна Россия пытается оказать влияние на выборы в других странах. В документах, опубликованных WikiLeaks, в этом обвиняют США, Саудовскую Аравию, Катар, Иран. При этом Флоран Парментье напоминает, что и сама Россия была жертвой манипуляций, например, в 1996 году, когда иностранная поддержка помогла Борису Ельцину переизбраться на второй срок в результате «одних из самых грязных выборов в истории России».