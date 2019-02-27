Порошенко разглядел растущую опасность вторжения со стороны России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что угроза российского вторжения выросла. Однако, как передаёт «1+1», он заверил, что украинская армия, а также переговоры и международные санкции способны защитить украинское государство.

Угроза российского вторжения на Украину растёт. Об этом заявил президент во время выступления на сборах руководящего состава Вооружённых сил Украины. Глава государства отметил, что около наших границ увеличилось количество российских военных соединений, разворачиваются новейшие наземные, воздушные и морские ударные силы, которые не имеют ничего общего с обороной.

Он заверил, что украинская армия способна защитить свою страну и народ, а единственной стратегией против противника является путь активной обороны, переговоров и международных санкций.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Мы с вами понимаем, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль. Поэтому я считаю, что угроза полномасштабной войны — это не декларация, а реальность, особенно в свете нынешней военной подготовки противника.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2019 года.