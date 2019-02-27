CBS News: палата представителей проголосовала против введения чрезвычайного положения в США

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая должна отменить чрезвычайное положение в стране, введённое президентом Трампом, сообщает CBS News. Однако, даже если документ будет одобрен сенатом, подконтрольным Республиканской партии, Белый дом всё равно сможет воспользоваться своим правом вето, говорится в репортаже.
Должна спросить вас об экстренной новости этого вечера. Палата представителей, которую контролируют демократы, в этот вторник приняла резолюцию, чтобы заблокировать декларацию президента об общенациональном чрезвычайном положении на границе. Как вы думаете, Нэнси, какова вероятность того, что этот документ всё-таки будет принят сенатом?
НЭНСИ КОРДЕС, главный корреспондент CBS News при конгрессе США: Шансы довольно высоки, даже притом что сенат контролируют республиканцы. Нужно лишь простое большинство, и есть несколько сенаторов-республиканцев, которые дали понять, что они не согласны с решением президента объявить чрезвычайное положение в стране и проголосуют так, чтобы подать ему сигнал.
В числе этих сенаторов-республиканцев — Лиза Мурковски из Аляски. Сегодня она открыто заявила, что проголосует за эту совместную резолюцию, чтобы подать этот сигнал президенту. Посмотрим, сколько к ней присоединится её коллег-республиканцев.
Для многих республиканцев это щекотливая ситуация. Потому что, с одной стороны, они думают, что на границе есть серьёзная проблема, они не хотят заявлять, что её нет. И в то же время они считают, что решение президента о введении чрезвычайного положения в стране, возможно, было неуместным.
Но я думаю, тот факт, что её (резолюцию. — ИноТВ) так быстро написали и приняли в палате представителей, а теперь направили в сенат, означает, что в конце концов она, вероятно, окажется на столе президента. Хотя Белый дом и пригрозил наложить на неё своё вето.
В Москве безработный три раза выстрелил из травматического пистолета в кассира магазина, чтобы похитить выручку из кассы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового, который заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались раньше или позже».
Посольство России в КНДР сообщило, что заседание межправительственной комиссии Москвы и Пхеньяна по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в российской столице 4—6 марта.
В Москве генерал-полковник в отставке был доставлен в больницу с травмами головы после конфликта с двумя неизвестными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление Белого дома о том, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына соглашение не достигнуто.
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу российской сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.
По итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во вьетнамской столице Ханое соглашение не достигнуто, но стороны ждут следующей встречи. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Рабочий обед президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в рамках саммита во вьетнамской столице отменён. Об этом информирует CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.