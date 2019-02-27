CBS News: палата представителей проголосовала против введения чрезвычайного положения в США

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая должна отменить чрезвычайное положение в стране, введённое президентом Трампом, сообщает CBS News. Однако, даже если документ будет одобрен сенатом, подконтрольным Республиканской партии, Белый дом всё равно сможет воспользоваться своим правом вето, говорится в репортаже.

Должна спросить вас об экстренной новости этого вечера. Палата представителей, которую контролируют демократы, в этот вторник приняла резолюцию, чтобы заблокировать декларацию президента об общенациональном чрезвычайном положении на границе. Как вы думаете, Нэнси, какова вероятность того, что этот документ всё-таки будет принят сенатом?



НЭНСИ КОРДЕС, главный корреспондент CBS News при конгрессе США: Шансы довольно высоки, даже притом что сенат контролируют республиканцы. Нужно лишь простое большинство, и есть несколько сенаторов-республиканцев, которые дали понять, что они не согласны с решением президента объявить чрезвычайное положение в стране и проголосуют так, чтобы подать ему сигнал.



В числе этих сенаторов-республиканцев — Лиза Мурковски из Аляски. Сегодня она открыто заявила, что проголосует за эту совместную резолюцию, чтобы подать этот сигнал президенту. Посмотрим, сколько к ней присоединится её коллег-республиканцев.



Для многих республиканцев это щекотливая ситуация. Потому что, с одной стороны, они думают, что на границе есть серьёзная проблема, они не хотят заявлять, что её нет. И в то же время они считают, что решение президента о введении чрезвычайного положения в стране, возможно, было неуместным.



Но я думаю, тот факт, что её (резолюцию. — ИноТВ) так быстро написали и приняли в палате представителей, а теперь направили в сенат, означает, что в конце концов она, вероятно, окажется на столе президента. Хотя Белый дом и пригрозил наложить на неё своё вето.



С нами была Нэнси Кордес. Спасибо, Нэнси.



НЭНСИ КОРДЕС: Всегда пожалуйста.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2019 года.