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Sky News: на фоне напряжённости с США Иран провёл испытание крылатой ракеты

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В ходе военных учений Иран провёл в районе Ормузского пролива испытание своей крылатой ракеты, пишет Sky News. Как отмечается в статье, пуск был произведён с подводной лодки класса «Гадир».
Sky News: на фоне напряжённости с США Иран провёл испытание крылатой ракеты
Reuters
Иран провёл испытания крылатой ракеты во время военных учений у южного побережья страны, сообщает Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ.
 
По имеющейся информации, пуск ракеты был произведён в районе Ормузского пролива с подводной лодки класса «Гадир» на фоне повышенной напряжённости между Тегераном и США.
 
Информационное агентство IRNA сообщило, что ещё две иранские субмарины обладают теми же возможностями.
 
В учениях также приняли участие военные корабли, вертолёты и самолёты-разведчики.
 
Иран ранее угрожал заблокировать Ормузский пролив, через который перевозится треть транспортируемой по морю нефти. Сделать он это грозил в ответ на любое враждебное действие со стороны США, например, на приостановку экспорта иранской нефти с помощью санкций.
 
В августе прошлого года американские власти заявили, что Тегеран провёл в проливе испытания противокорабельной ракеты малой дальности, пишет Sky News.
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