Sky News: на фоне напряжённости с США Иран провёл испытание крылатой ракеты

По имеющейся информации, пуск ракеты был произведён в районе Ормузского пролива с подводной лодки класса «Гадир» на фоне повышенной напряжённости между Тегераном и США.

Информационное агентство IRNA сообщило, что ещё две иранские субмарины обладают теми же возможностями.

В учениях также приняли участие военные корабли, вертолёты и самолёты-разведчики.

Иран ранее угрожал заблокировать Ормузский пролив, через который перевозится треть транспортируемой по морю нефти. Сделать он это грозил в ответ на любое враждебное действие со стороны США, например, на приостановку экспорта иранской нефти с помощью санкций.

В августе прошлого года американские власти заявили, что Тегеран провёл в проливе испытания противокорабельной ракеты малой дальности, пишет Sky News.

Иран провёл испытания крылатой ракеты во время военных учений у южного побережья страны, сообщает Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ.