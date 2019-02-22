24 канал: супермодель из США снялась для украинского журнала, решив, что он российский

Американская модель Эмили Ратаковски оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar, однако сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание, что вызвало волну негодования в украинском сегменте интернета.
Американская модель Эмили Ратаковски снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar и оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание.
Фото обложки глянца Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи модель обозначила страницу российского Harper's Bazaar. Также в подписи модель поблагодарила Harper's Bazaar Russia несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией.
Данная публикация вызвала возмущение в соцсетях.
«Украина и Россия — две разные страны», «Вряд ли она знает, где находится Украина», «Как ты можешь быть на обложке и не знать, для какой страны. Серьёзно, это красивые фотографии, но это грустно и тупо», — прокомментировали данный пост пользователи.
Однако, как отмечает украинский портал, другие поклонники начали поддерживать модель, поскольку на обложке всё написано на русском языке, а не украинском.
«Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке», «Мне интересно, почему в украинском журнале пишут на русском», — отметили поклонники.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.