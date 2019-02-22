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24 канал: супермодель из США снялась для украинского журнала, решив, что он российский

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Американская модель Эмили Ратаковски оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar, однако сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание, что вызвало волну негодования в украинском сегменте интернета.
24 канал: супермодель из США снялась для украинского журнала, решив, что он российский
Reuters
Американская модель Эмили Ратаковски снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar и оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание. 
 
Фото обложки глянца Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи модель обозначила страницу российского Harper's Bazaar. Также в подписи модель поблагодарила Harper's Bazaar Russia несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией. 
 
Данная публикация вызвала возмущение в соцсетях.
 
«Украина и Россия — две разные страны», «Вряд ли она знает, где находится Украина», «Как ты можешь быть на обложке и не знать, для какой страны. Серьёзно, это красивые фотографии, но это грустно и тупо», — прокомментировали данный пост пользователи.
 
Однако, как отмечает украинский портал, другие поклонники начали поддерживать модель, поскольку на обложке всё написано на русском языке, а не украинском. 
 
«Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке», «Мне интересно, почему в украинском журнале пишут на русском», — отметили поклонники.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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