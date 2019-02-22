24 канал: супермодель из США снялась для украинского журнала, решив, что он российский

Американская модель Эмили Ратаковски оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar, однако сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание, что вызвало волну негодования в украинском сегменте интернета.

Американская модель Эмили Ратаковски снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar и оказалась в центре скандала. Как пишет «Телеканал новин 24», девушка сказала своим поклонникам в соцсетях, что это российское издание.

Фото обложки глянца Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи модель обозначила страницу российского Harper's Bazaar. Также в подписи модель поблагодарила Harper's Bazaar Russia несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией.

Данная публикация вызвала возмущение в соцсетях.

«Украина и Россия — две разные страны», «Вряд ли она знает, где находится Украина», «Как ты можешь быть на обложке и не знать, для какой страны. Серьёзно, это красивые фотографии, но это грустно и тупо», — прокомментировали данный пост пользователи.

Однако, как отмечает украинский портал, другие поклонники начали поддерживать модель, поскольку на обложке всё написано на русском языке, а не украинском.

«Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке», «Мне интересно, почему в украинском журнале пишут на русском», — отметили поклонники.