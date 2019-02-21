Süddeutsche Zeitung: немецкая полиция накрыла «русскую прачечную» в Германии

После трёхлетнего расследования немецкая полиция наконец-то нанесла «жёсткий удар» по преступному сообществу, которое занималось отмыванием денег на территории Германии, пишет Süddeutsche Zeitung. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали четыре объекта недвижимости, а также заморозили денежные средства на счетах в сразу нескольких банках, отмечает издание.
После трёхлетнего расследования полиция Германии наконец-то нанесла «жёсткий удар» по преступному сообществу, которое занималось отмыванием денег на территории ФРГ, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
В ходе трёхдневной операции сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) наложили арест на четыре объекта недвижимости стоимостью около €40 млн в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе. Параллельно на счетах в сразу нескольких немецких банках были заморожены денежные средства в размере €6,7 млн, которые, по мнению следователей, принадлежат двум причастным к делу агентствам недвижимости. Кроме того, по требованию BKA в одном из латвийских банков заблокировали счёт, на который, предположительно, были переведены деньги от продажи объекта недвижимости в Хемнице, уточняет издание.
Операцию провели в рамках расследования по делу о схеме отмывания денег, получившей название «русская прачечная», отмечает Süddeutsche Zeitung.
«По этой схеме с 2011 года в течение трёх лет грязные деньги из России переводились в Евросоюз — в общей сложности более 22 миллиардов евро. По данным мюнхенской прокуратуры, конфискованные объекты недвижимости были приобретены на средства, которые поступили именно из этой «прачечной», — поясняет немецкая газета.
Следствие ведётся в отношении трёх подозреваемых: один из них проживает в Мюнхене, остальные двое — за пределами Германии, вносит ясность издание.
В ходе расследования, продолжает Süddeutsche Zeitung, сотрудники немецких правоохранительных органов также вышли на след фирм, которые, по всей видимости, были частью той самой «русской прачечной».
«Такие подставные фирмы продают менее чем за 2000 долларов. Через их счета затем и переводятся грязные деньги, — пишет газета. — За каждую транзакцию стоящие за этой сетью из тысяч подставных фирм личности требуют комиссию в размере от четырёх до восьми процентов».
Согласно данным мюнхенской прокуратуры, только в период с 2011 по 2014 год от преимущественно российских заказчиков таким образом было получено около $100 млн. В свою очередь, как следует из проведённого ранее Süddeutsche Zeitung расследования, эти денежные средства, в частности, использовались в торговле промышленными товарами: стройматериалами, химическими веществами и оборудованием из Германии.
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