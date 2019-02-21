Поговорил о насущном и пригрозил Западу — мировые СМИ о послании Путина

Владимир Путин уже в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием. И хотя существенная часть речи президента касалась внутренних российских проблем, иностранные журналисты не упустили куда менее продолжительный, но значимый отрывок выступления. В заявлениях Путина по поводу ДРСМД и внешней политики многие СМИ услышали отголоски «мрачной эпохи гонки вооружений».

20 февраля 2019 года состоялась, как выразилась The Guardian, «российская версия» недавнего обращения президента США «О положении в стране» — выступление президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. Своё обращение российский лидер делает уже в 15-й раз — «маленький юбилей», добавил немецкий канал Deutsche Welle.

Из-за падающих рейтингов президента многие наблюдатели в этот раз ожидали от главы Кремля что-то необычное, «менее воинственный и больше направленный на нужды простых россиян подход», написала британская газета Independent. В какой-то мере так и вышло — в своей речи Путин предстал в первую очередь «хранителем благосостояния нации».

Проблемы и их решение

В этом году, как обратил внимание CNN, 90-минутное обращение Владимира Путина действительно по большей части было посвящено вопросам бюджета и внутренним проблемам страны. Президент говорил о необходимости поднять уровень рождаемости, борьбе с бедностью и улучшении систем здравоохранения и образования.

Как напоминает канал, все большие выступления российского президента, вроде ежегодной пресс-конференции и прямой линии, строятся так, чтобы «продемонстрировать лидера, умеющего обращаться с фактами, жонглировать экономическими данными и показателями роста». В этот раз речь Путина тоже не стала исключением — начиная от проблемы нехватки детских садов до валютных резервов, президент с лёгкостью подкреплял свои слова статистикой. Видимо, поэтому австрийская газета Die Presse увидела в российском лидере «учителя математики».

Социальная программа, которую представил президент, с её многочисленными выплатами семьям с детьми, поддержкой по ипотеке и повышением пенсий, выглядит «самой масштабной» из всех заявленных ранее. Впрочем, по мнению обозревателя Bloomberg Леонида Бершидского, эти обещания могут столкнуться с одним «очевидным препятствием» — «деспотичной и коррумпированной правительственной системой», от которой Путин не намерен избавляться. «По сути, он хочет пойти по пути Китая, только без конкурентных преимуществ Китая».

Обещаниям народу, по описаниям финского издания Yle, «не было границ». Как охарактеризовал сайт Polskie Radio, Путин представил свою страну «как богатую, инновационную и модернизирующуюся».

Как бы то ни было, уже сам факт, что в России заговорили о социальной политике,— «прогресс», утверждает Neues Deutschland. Правда, во время выступления президента «стало понятно, что решение проблем страны он доверяет только себе», прокомментировала немецкая газета Augsburger Allgemeine.

Пара слов о внешней политике

На этот раз в речи Путина часть, посвящённая внешней политике и обороне, выглядела «второстепенной». Явный перекос в сторону внутренней политики, по мнению El Periódico, отчасти можно объяснить тем, что в отличие от прошлого года в 2019 в стране не проводятся президентские выборы, так что «нет необходимости мобилизовать голоса избирателей вокруг вопроса восстановления роли России в качестве мировой державы». «В любом случае, российский лидер не забыл обеспечить иностранную прессу сочным заголовком».

По наблюдениям австрийского издания Der Standard, глаза присутствовавших в зале депутатов тоже «загорелись лишь тогда, когда Путин заговорил о политике безопасности и внешней политике». Ещё бы, ведь подобные выступления — «конёк главы Кремля».

Свою, как выразилась The New York Times, «обычную внешнеполитическую дубинку» лидер заготовил под конец выступления. При этом, как заметили украинские СМИ, «об Украине, украинцах, грядущих выборах на Украине, Петре Порошенко или других украинских политиках», как ни странно, российский президент не упомянул ни разу. А ведь, по словам журналиста Бершидского, Киев до сих пор представляет «самую большую проблему в отношениях России с Западом».

Также ничего Путин не сказал и о президенте США Дональде Трампе, никакой критики. Зато на фоне недавно подтверждённой приостановки исполнения обязательств в рамках ДРСМД со стороны Вашингтона и Москвы глава Кремля кратко остановился на соглашении. Несмотря на ограниченное время, здесь, как подчеркнула немецкая газета Handelsblatt, президент «не поскупился на резкую и едкую критику в адрес США за выход из договора».

Как рассказал своим зрителям Fox News, Путин заверил, что Россия не станет первой развёртывать новые ракеты средней дальности в Европе, однако предупредил, что Москва примет ответные меры, если Соединённые Штаты разместят такие ракеты на континенте. По словам главы Кремля, Россия не только нацелит своё оружие на страны, где эти ракеты будут установлены, но и на «американские центры принятия решений». Опять-таки приправив свои описания цифрами и названиями конкретных систем вооружений, Путин, по словам испанской газеты El País, предложил Белому дому самому «подсчитать риски от нападения на Москву или её запугивания».

«Не протянул руку, а погрозил кулаком»

Bloomberg показалось, что тон обращения в этом году был «менее воинственным», чем в прошлом, когда российский лидер демонстрировал зрелищную презентацию, посвящённую новым вооружениям, которые, складывалось ощущение, были направлены на США. Вообще, как прокомментировала The Washington Post, «бряцание ядерным оружием» стало ключевым способом распространения влияния Кремля как дома, так и за рубежом, а также «могло быть попыткой усадить Вашингтон за стол переговоров». Но Augsburger Allgemeine, напротив, утверждает, что Путин в своём обращении, очевидно, «не протянул Западу руку, а скорее погрозил ему кулаком».

«Из 90 минут послания он оставил для ракет лишь 15 минут, но эти 15 минут были грозными», — согласился Вацлав Радзивинович из польской Gazeta Wyborcza. А внешнеполитическому эксперту ORF Андреасу Пфайферу в словах российского президента и вовсе послышались отголоски «мрачных времён гонки вооружений». Заявления обеих сторон о размещении всё новых вооружений во всех сферах, даже в космосе, лишь «подогревают конкуренцию между странами».

Только «российские ракеты, включая ядерные, направленные на США давно не новость», как и «бряцание оружием» со стороны Путина, напомнила The New York Times. Но в этот раз в обращении российского президента угроза прослеживалась «наиболее явно». Как отметил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, речь российского лидера стала логичным продолжением «негативной тенденции» в сфере российско-американских отношений по вопросам контроля над вооружениями. А стремительно ухудшаться всё стало с момента назначения милитариста Джона Болтона на пост советника Трампа по нацбезопасности.

«Для любого лидера неприемлемо угрожать ядерным геноцидом другой стране. Но в целом мы сейчас наблюдаем плоды неспособности России и США, в частности администрации Трампа, вести продуктивный диалог», — считает Кимболл. По его мнению, Путин попытался напомнить россиянам: «Я сильный президент и я не позволю американцам нами помыкать».

Мир не ограничивается Западом

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути! Этот припев советской песни, в которой говорится о победе большевиков над белогвардейцами во время гражданской войны, был написан в 1935 году. Но он тут же появляется в голове у всех современных россиян, когда речь идёт о том, чтобы предупредить врага об ответе на малейшее его нападение. Именно такое предупреждение и сделал Владимир Путин Соединённым Штатам, на случай если они решатся на гонку вооружений», — иронично прокомментировала Le Figaro.

Помимо Америки, досталось и западным соседям России. Как напомнил Bloomberg, их Путин назвал «сателлитами» Вашингтона, которые наперебой «подхрюкивают» его политическим решениям. По словам немецкой радиокомпании Deutschlandfunk, «это именно та смесь из высокомерия, надменности и агрессивности, которая свойственна стилю общения этого президента с Западом». На взгляд корреспондента Welt Кристофа Ваннера, заметно, как сильно российский лидер «разгневан политикой Запада в последние годы». ЕС и США проводят жёсткую санкционную политику после кремлёвской «аннексии»* украинского полуострова Крыма в 2014 года. И теперь России пришлось столкнуться с серьёзными экономическими проблемами, а это означает, что «санкции работают».

Тем не менее, как заметила бывший сотрудник Уппсальского университета Елена Намли, обычный жёсткий тон Путина по отношению к западному миру в некоторых местах сменялся едко-снисходительной риторикой. Но самое интересное было, когда президент заговорил о Китае, Индии и Японии. Аналитик пришла к выводу: «Дело, похоже, в том, что Россия ценит взаимность и прагматизм, а также в том, что Россия считает, что мир куда больше США и Европы». А с Западом, как известно, Путин не собирается «стучать в закрытые двери».





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).