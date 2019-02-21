Главред: Климкин уверен, что Крым за несколько лет стал «более украинским»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последние годы Крым стал более украинским, чем до момента присоединения полуострова к России. Как пишет «Главред», глава украинского МИД добавил, что Киеву удалось украинизировать полуостров.

За годы «российской аннексии»* Крым стал более украинским. Как пишет «Главред», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил, что полуостров ранее был «недостаточно украинским», поэтому Украине пришлось заплатить «сверхвысокую цену». Вместе с тем министр считает, что в этой ситуации Украина может винить только себя.

Климкин уверен, что за время «аннексии» Крым не стал «более российским», а Киев за последние годы смог полуостров украинизировать.

Как пишет автор статьи, «в марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый референдум о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже Россия аннексировала Крым. На Украине власти признали 20 февраля датой начала захвата полуострова».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).