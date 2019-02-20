El Periódico: пусть сам себя назначивший клоун созовёт выборы — Мадуро бросил вызов Гуаидо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провозгласившего себя исполняющим обязанности президента страны Хуана Гуаидо провести выборы, пишет El Periódico. При этом Мадуро полагает, что голосование поможет ему закончить спор за власть в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента страны, объявить о проведении президентских выборов, сообщает El Periódico. Испанское издание отмечает, что Мадуро верит в свою победу и таким образом надеется закончить спор за пост главы государства.

Соответствующее заявление президент сделал во вторник в рамках выступления перед выпускниками медицинского университета.

«Пусть сам себя назначивший клоун созовёт выборы, чтобы его скинули в результате народного голосования», — приводит El Periódico слова Мадуро.

Издание напоминает, что Гуаидо, которого уже поддержали более 50 стран, провозгласил себя лидером Венесуэлы в конце января. При этом Мадуро он назвал узурпатором, так как голосование, в результате которого произошло его переизбрание, было признано недействительным. В первую очередь это связано с тем, что, как утверждается, основные соперники Мадуро до выборов допущены не были.

При этом El Periódico подчёркивает, что и сам Гуаидо среди прочего выступает за проведение свободных выборов. Кроме того, он настаивает на создании переходного правительства и необходимости принять гуманитарную помощь западных стран для смягчения охвативших страну продовольственного кризиса и кризиса в области здравоохранения.