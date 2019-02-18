Ouest-France: Европа защитится от растущего влияния Пекина системой контроля над инвестициями

Европарламент одобрил инициативу по созданию инструментов контроля над иностранными инвестициями, пишет Ouest-France. Автор проекта евродепутат Франк Пруст считает, что некоторые страны, включая Китай, слишком активно инвестируют в Европу и это может повредить стратегическим интересам Брюсселя. «Пора положить конец европейской наивности», — призывает политик.

В четверг 14 февраля Европарламент проголосовал за создание первого в истории ЕС инструмента контроля над прямыми иностранными инвестициями, сообщает Ouest-France.

Цель этой инициативы — создать механизм фильтрации зарубежных вложений в европейскую экономику, чтобы избежать риска поставить под угрозу стратегические интересы Евросоюза. Своей основной задачей в данном направлении евродепутаты видят защиту наиболее важных секторов и технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику.

Как отметил Ouest-France автор инициативы Франк Пруст, у всех крупных стран, включая США, Канаду, Японию, Россию и Китай, есть свои системы контроля над иностранными инвестициями. Америка обзавелась таким механизмом ещё в 1975 году. Также свои инструменты есть и в ряде европейских государств, в том числе и Франции. «Но если мы хотим добиться эффективности, этот вопрос нужно регулировать на уровне всей Европы», — считает политик.

По мнению Пруста, «пора положить конец европейской наивности». Евродепутат подчеркнул, что власти не стремятся вытеснить иностранных инвесторов. Но при этом важно с осторожностью относиться к зарубежным финансовым влияниям, ведь за ними нередко могут стоять не экономические интересы, а политические. «Иногда за инвестором стоит государство», — обратил внимание Франк Пруст.

В частности в последнее время объёмы китайских инвестиций в европейские страны значительно возросли — начиная с 2005 года Поднебесная инвестировала во Францию €23млрд. Но если под контролем одного предприятия или государства оказывается целый сектор, такая зависимость в перспективе может навредить экономике, общественному порядку и даже безопасности. Напоминая пример Huawei и нового стандарта мобильной связи 5G, Пруст отмечает, насколько опасной может быть китайская монополия.

При этом речь идёт не только о Китае, хотя эта страна и входит «в число государств, на которые нужно обратить особое внимание», настаивает евродепутат. Но в отличие от многих стран, Поднебесная выбирает объекты для инвестиций из политических и стратегических соображений.

Также Пруст уверен, что европейцам пора сообща защищать интересы своих производителей. К примеру, американцы не запускают свои спутники в космос на европейских ракетах, тогда нелогично, что бельгийцы покупают у США самолёты. «Если наши предприятия не могут получить долю рынка в стране, предприятия этой страны не должны допускаться на наши рынки», — призвал политик.

Для того чтобы отладить работу общеевропейской системы контроля над зарубежными инвестициями, требуется время, добавил Пруст. Поэтому механизм начнёт работу только в октябре 2020 года.