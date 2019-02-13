Бывший постпред США при НАТО: в борьбе с российской угрозой Трамп — самый слабый президент

Президент США Дональд Трамп стал слабейшим в плане сдерживания «российской угрозы» американским лидером за последние 70 лет, заявил в интервью MSNBC бывший постоянный представитель Вашингтона при НАТО Ник Бёрнс. По мысли дипломата, Трамп не только чрезмерно мягко вёл себя с Владимиром Путиным, но и отвернул от себя Европу, поскольку не стал чётко выражать готовность США прийти на помощь своим союзникам по альянсу в случае нападения.

Пока президент Трамп продолжает предпринимать шаги по сокращению контингента американских войск в Сирии и Афганистане, исполняющий обязанности министра обороны (Патрик Шанахан. — ИноТВ) отправляется в Европу на встречу с союзниками по НАТО. На этой встрече надеялся оказаться бывший министр обороны Джеймс Мэттис: в своём заявлении об отставке он отмечал, что планировал уйти в конце февраля, дабы, цитирую, «убедиться, что интересы нашего министерства были должным образом выражены и защищены» на предстоящих мероприятиях, включая слушания в конгрессе по вопросам военной стратегии, а также встречу министров обороны стран НАТО. Президент Трамп, впрочем, своего согласия на это не дал, поэтому теперь возникают новые сомнения относительно готовности США выполнять свои обязательства перед НАТО и союзниками по альянсу.

МАРТА МАККАЛУМ, ведущая FOX NEWS: Если произойдёт нападение на Черногорию, следует ли молодым американцам и американкам принимать бой и защищать эту страну? Каков ответ на этот вопрос?

МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Ответ на этот вопрос заключается в том, что коалиции работают лишь в том случае, если каждый из членов делает свою часть работы.

МАРТА МАККАЛУМ: То есть, ответ — да, американские солдаты полетят защищать Черногорию?

МАЙК ПОМПЕО: Я не собираюсь вдаваться в условности и говорить, что могло бы произойти или как мог бы развиваться тот или иной сценарий.

Центральный элемент сути НАТО — это коллективная оборона, и это хорошо понимает Николас Бёрнс, который ранее был постпредом США при НАТО, а ныне работает преподавателем в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Он сейчас выходит с нами на связь из города Провиденс, штат Род-Айленд.

Ник, первым делом задам вам такой вопрос — как вы отреагировали на то, что в этом интервью с Мартой Маккалум в отношении статьи 5 (статья устава НАТО, согласно которой все члены альянса обязуются совместно отвечать на нападение на любого из них. — ИноТВ) использовалось слово «условность»?

НИКОЛАС БЁРНС, бывший постпред США при НАТО: Как мне кажется, Дэвид, это досадно. По моему мнению, Майк Помпео — ярый сторонник НАТО, но отказавшись давать чёткий ответ на такой вопрос, он создал впечатление о том, что приверженность США альянсу не так сильна, как она есть на самом деле. Сдерживание России и Путина строится на силе США и полной, чёткой уверенности в том, что Вашингтон поможет своим более слабым европейским союзникам в случае нападения России — так же, как они пришли к нам на помощь после терактов 11 сентября. В те времена я был постпредом США, и я могу сказать, что все наши союзники заступились за нас и пообещали помогать нам в Афганистане — и 17 лет спустя они всё ещё там, сражаются с нами бок о бок.

Господин постпред, я пробежался по заявлению господина Мэттиса об отставке. Его считали ярым защитником дела и ценностей НАТО. Насколько сильно вас беспокоит состояние отношений США с НАТО в данный момент, после его ухода со сцены?





НИКОЛАС БЁРНС: Я очень сильно обеспокоен. Гарвардский университет на этой неделе опубликует доклад, который составляли я и Даг Лют — также бывший постпред при НАТО, и доклад это очень важный. В сущности, там говорится, что США сейчас проходят серьёзное испытание, потому что наш президент не дал нашим союзникам однозначно понять, уходим мы всё-таки из Сирии или нет, допустил неоднозначность по поводу Афганистана, а также, как известно, вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, нынешний президент стал, наверное, слабейшим за последние семьдесят американским лидером в плане воздействия на российскую угрозу. Он показал себя настолько слабым по отношению к президенту Путину, что наши союзники теперь ставят под сомнение лидерскую роль США и обсуждают вопрос о том, могут ли они сами обеспечивать свою оборону. Общественное мнение в Европе также вот уже некоторое время весьма недоброжелательно по отношению к США.





Наконец, президент Трамп открыто проявил неопределённость по вопросу о том, станет ли он защищать союзников США в случае нападения. Словом, на моей памяти не было ещё момента, когда США проявляли такую слабость и нерешительность, пытаясь руководить альянсом.





Дата выхода в эфир 10 февраля 2019 года.