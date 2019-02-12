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ABC: США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке

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Глава Южного командования Вооружённых сил США адмирал Крэйг Фоллер призвал правительство страны обратить внимание на деятельность России в Латинской Америке, пишет испанское издание ABC. Фоллер полагает, что это не только угрожает американским интересам в регионе, но и позволяет России ближе подобраться к территории США.
ABC: США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке
Twitter / US Southern Command

Последние события кризиса в Венесуэле демонстрируют стремление США противостоять России и Китаю в Латинской Америке, пишет ABC. На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния, и вот сейчас сделал первый шаг, отмечает испанское издание.

И если в стратегии национальной безопасности 2017 года Москва и Пекин были названы соперниками Вашингтона на глобальном уровне, то сейчас США начинают основывать её на опасениях относительно российской деятельности рядом с американскими территориями. И действия, принимаемые президентом США Дональдом Трампом в отношении Венесуэлы, вписываются в данную стратегию.
 
О росте обеспокоенности российской активностью в Латинской Америке в США заговорили совсем недавно, когда глава Южного командования Вооружённых сил США адмирал Крэйг Фоллер выступил перед сенатом страны, объявив, что речь идёт о «межрегиональных и глобальных угрозах», призвав Вашингтон вновь обратить внимание на соседние страны.
 
«Россия и Китай распространяют своё влияние в Западном полушарии, часто за счёт американских интересов», — приводит ABC слова Фоллера.
 
Издание отмечает, что прежний руководитель командования Курт Тидд также поднимал этот вопрос в феврале прошлого года, однако тогда он уделил ему едва ли две страницы печатного текста. И именно Фоллер сделал деятельность России в Латинской Америке основной темой выступления.
 
Позже Фоллер заявил, что считает, что Россия, и отчасти Китай, используют этот регион для ведения своей геополитической игры.
 
«Мы должны быть там, чтобы играть в эту игру и противостоять влиянию обеих стран», — добавил адмирал.
 
И хотя он не давал понять, что Пентагон готов к отправке войск для урегулирования венесуэльского кризиса, он отметил, что «с Россией возможно всё: мы видели, что они сделали в других регионах, и я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что может произойти в будущем».
 
Кроме того, он предположил, что «вызывающая вопросы» российская инициатива по созданию в Никарагуа центра по борьбе с преступностью и терроризмом позволяет России ближе подобраться к американским территориям, пишет ABC. 
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