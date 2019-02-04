SZ: около миллиона американцев остались без зарплат и страховок из-за шатдауна

Шатдаун американского правительства затронул не только госслужащих, которым 35 дней не платили зарплату, но и около миллиона работников фирм-подрядчиков правительства, сообщает Süddeutsche Zeitung. Причём, в отличие от госслужащих, потерянные деньги им возмещаться не будут, и, кроме того, они потеряли свои страховки, что привело к накоплению у них долгов.

Дженис Морган, сотрудница американской фирмы Unispec, предоставляющей американским госорганам высококвалифицированных инженеров и консультантов, получила плохие известия от больницы, пишет Süddeutsche Zeitung. Её муж Мильтон, страдающий от рассеянного склероза, должен был начать проходить курс интенсивной терапии. Однако когда он оказался на грани увольнения, Дженис позвонили из больничной аптеки и сообщили, что её медицинская страховая компания больше не может покрывать расходы на медикаменты, а значит ей нужно заплатить $7600 из собственного кармана.

Как и большинство американских граждан, Дженис и её муж застрахованы работодателем, пишет издание. Морган позвонила своему начальнику, основателю Unispec, который сказал ей, что из-за шатдауна американского правительства он больше не может оплачивать страховки.

Süddeutsche Zeitung напоминает, что шатдаун был на время прекращён на прошлой неделе в субботу. Его начало было спровоцировано Дональдом Трампом, незадолго до Рождества потребовавшим от Конгресса принять бюджет, включавший $5,7 млрд для постройки стены на границе с Мексикой. Демократы воспротивились этому предложению: в итоге, спустя 35 дней, Трамп пошёл на попятную. Теперь, у республиканцев и демократов есть три недели для выработки компромисса: если он не будет найден, стране грозит новый шатдаун.

Приостановка работы правительства затронула 800 000 госслужащих: за время шатдауна им не платили зарплату. Впрочем, им возместят убытки, чего нельзя сказать о работниках фирм-подрядчиков американского правительства. Точное их количество неизвестно — согласно оценкам, приводимым изданием, число таких сотрудников может достигать 1 млн человек. В основном это низкоквалифицированные работники — уборщики, вахтёры, но среди них есть и такие люди, как Дженис Морган. По итогам шатдауна им не возместят ни цента, к тому же, теперь у них целая куча долгов.

Если случится новый шатдаун, кошмар продолжится, пишет Süddeutsche Zeitung. «Я чувствую себя заложницей», — приводит издание слова Дженис Морган. Согласно подсчётам независимых экспертов, шатдаун обошёлся экономике в $11 млрд.

В Вашингтоне разгорается протест против неравного обращения. Около 20 сенаторов, возглавляемых представительницей демократической партии Тиной Смит, внесли на рассмотрение закон, в соответствии с которым, работникам фирм-подрядчиков также нужно возместить убытки. Süddeutsche Zeitung отмечает, что пока закон не получил никакой поддержки от сенаторов-республиканцев, что делает его принятие маловероятным, поскольку у демократов нет большинства в Сенате.