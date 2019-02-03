Daily Sabah: у берегов Турции нашли подлодку из «потерянного флота Гитлера»

Одна из шести субмарин «потерянного флота Гитлера» была найдена у берегов Турции, пишет Daily Sabah. В годы Второй мировой войны эти субмарины выполняли операции против советского флота в Чёрном море. Издание напоминает, что это уже вторая немецкая военная подлодка, найденная у турецких берегов.

Останки затонувшей в годы Второй мировой войны немецкой субмарины были найдены в ходе съёмок документального фильма у берегов турецкого района Шиле, находящегося недалеко от Стамбула, сообщает Daily Sabah.

Подлодка U-23 лежала на глубине 40 метров, примерно в 4 км от берега и была обнаружена поисково-спасательной субмариной TCG Akin, просканировавшей затонувшее судно с помощью удалённо контролируемых устройств, во время подводных съёмок документального фильма, осуществляемых совместно турецким каналом TRT и турецкими ВМС.

Издание пишет что, U-23 является одной из шести субмарин, называемых «потерянным флотом Гитлера».

Режиссёр фильма Хакан Аслан сказал, что место съёмок уже давно исследовалось: «мы изучаем операции немецких подлодок в Чёрном море уже довольно долгое время. Этот документальный фильм, который мы готовили с помощью подводного экипажа и рассказов очевидцев, скоро выйдет на экраны». Капитан подлодки TCG Akin заявил, что рад обнаружению затонувшей U-23, поскольку эта субмарина является важным элементом знаковой исторической эпохи.

Как сообщает Daily Sabah, 40-метровая U-23 стала второй немецкой подлодкой, найденной у берегов Турции. В июле 1994 года поисковая турецкая субмарина обнаружила у берегов провинции Сакарья подлодку U-20: ещё одна подлодка, U-19, предположительно, находится у берегов провинции Зонгулдак, однако её точные координаты остаются неизвестными.

Издание напоминает, что в годы Второй мировой войны нацистская Германия требовала у нейтральной Турции право на проход через черноморские проливы, для того, чтобы ввести свой флот в Чёрное море и использовать его в рамках операции «Барбаросса» (участие в которой также принимала союзная с Германией Румыния). Согласно конвенции Монтрё, проход через проливы был закрыт для военных судов, поэтому немцы были вынуждены доставлять все шесть своих субмарин (включая U-20 и U-23) по Дунаю и по земле. В разобранном виде их везли из Гамбурга в румынский порт Констанцу, где субмарины собирались заново.

Эти шесть субмарин выполнили 56 операций против советского флота — вплоть до августа 1944 года, когда советская армия захватила немецкую военную базу в Констанце. К этому времени три из шести немецких подлодок было затоплено в ходе сражений. Германия ещё раз потребовала у Турции открыть проливы, но вновь получила отказ на основании всё той же конвенции. Тогда подлодки были затоплены, а их экипажи задержаны. После войны они вернулись на родину.