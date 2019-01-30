Welt: нового игрока из России на немецком рынке продуктов питания не пугают ни конкуренция, ни скандалы
Неприятный неоновый свет, продукты питания на поддонах и, кончено же, лопнувшие упаковки сахара на полу — именно так выглядели ещё каких-то пару десятилетий назад филиалы Aldi и Lidl. С тех пор они превратились в чуть ли не дискаунтеры класса люкс. И вот теперь российская продуктовая компания «Торгсервис» отважилась на так сказать возрождение в Германии честного дискаунтера.
Н-да, оазис комфорта выглядит иначе. Плевать! Когда вас манит килограмм шницелей за три евро, неоновый свет — не помеха. Тут надо поторапливаться. В день открытия нового супермаркета Mere в Лейпциге покупателям приходится протискиваться к кассам.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА: Хорошие цены. Хорошие товары.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Ассортимент небольшой, но цены в порядке.
ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Вино стоит недорого. Мы взяли на одну бутылочку больше. Именно так когда-то Aldi и начинал — с поддонов.
Всё верно. Однако в последние десятилетия Aldi, Lidl, Penny и компания существенно прихорошились за счёт увеличения ассортимента и создания уютной атмосферы для покупок. Судя по всему, это возможность для российской торговой компании занять освободившуюся на немецком рынке нишу низких цен и вновь отрыть в Германии старый добрый дискаунтер. Впрочем, реализовать эту концепцию будет непросто, поскольку в ФРГ конкуренция со стороны местных дискаунтеров-гигантов очень велика.
МАРТИН ФАССНАХТ, профессор Высшей школы менеджмента имени Отто Байсхайма: У самых сильных конкурентов 14 тысяч филиалов в Германии. В свою очередь, Mere подумывает открыть со временем около сотни магазинов. Если у них будет сто филиалов, то расходы у них будут больше, чем у существующих игроков.
Критикуют Mere и представители профсоюзов.
УВЕ ЛЕДВИГ, профсоюз ПИТАНИЕ-ПОТРЕБЛЕНИЕ-РЕСТОРАНЫ: Когда такие цены, качество продуктов вызывает сомнения. Это таит в себе угрозу, что мы столкнёмся с новыми скандалами.
Всё это российскую компанию, однако, не пугает. На сайте уже размещена вакансия директора филиала — в Цвиккау.
Дата выхода в эфир 30 января 2019 года.
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