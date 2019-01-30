Welt: нового игрока из России на немецком рынке продуктов питания не пугают ни конкуренция, ни скандалы

Российская продуктовая компания «Торгсервис» отважилась на возрождение в Германии «старого доброго дискаунтера», передаёт Welt. При этом нового игрока на немецком рынке не пугают ни возможные скандалы, ни жёсткая конкуренция со стороны местных гигантов, отмечает корреспондент телеканала.

Неприятный неоновый свет, продукты питания на поддонах и, кончено же, лопнувшие упаковки сахара на полу — именно так выглядели ещё каких-то пару десятилетий назад филиалы Aldi и Lidl. С тех пор они превратились в чуть ли не дискаунтеры класса люкс. И вот теперь российская продуктовая компания «Торгсервис» отважилась на так сказать возрождение в Германии честного дискаунтера.

Н-да, оазис комфорта выглядит иначе. Плевать! Когда вас манит килограмм шницелей за три евро, неоновый свет — не помеха. Тут надо поторапливаться. В день открытия нового супермаркета Mere в Лейпциге покупателям приходится протискиваться к кассам.

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА: Хорошие цены. Хорошие товары.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Ассортимент небольшой, но цены в порядке.

ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Вино стоит недорого. Мы взяли на одну бутылочку больше. Именно так когда-то Aldi и начинал — с поддонов.

Всё верно. Однако в последние десятилетия Aldi, Lidl, Penny и компания существенно прихорошились за счёт увеличения ассортимента и создания уютной атмосферы для покупок. Судя по всему, это возможность для российской торговой компании занять освободившуюся на немецком рынке нишу низких цен и вновь отрыть в Германии старый добрый дискаунтер. Впрочем, реализовать эту концепцию будет непросто, поскольку в ФРГ конкуренция со стороны местных дискаунтеров-гигантов очень велика.

МАРТИН ФАССНАХТ, профессор Высшей школы менеджмента имени Отто Байсхайма: У самых сильных конкурентов 14 тысяч филиалов в Германии. В свою очередь, Mere подумывает открыть со временем около сотни магазинов. Если у них будет сто филиалов, то расходы у них будут больше, чем у существующих игроков.

Критикуют Mere и представители профсоюзов.

УВЕ ЛЕДВИГ, профсоюз ПИТАНИЕ-ПОТРЕБЛЕНИЕ-РЕСТОРАНЫ: Когда такие цены, качество продуктов вызывает сомнения. Это таит в себе угрозу, что мы столкнёмся с новыми скандалами.

Всё это российскую компанию, однако, не пугает. На сайте уже размещена вакансия директора филиала — в Цвиккау.

Дата выхода в эфир 30 января 2019 года.