Экс-сенатор США: ядерные риски таковы, что Москве и Вашингтону просто необходимо обсудить правила игры

Между США и Россией нет даже такого диалога, как во времена холодной войны, в то время как эти две страны владеют 90% мирового ядерного оружия, констатирует в интервью Bloomberg бывший сенатор США Сэмюэл Нанн. По его словам, из-за развития кибертехнологий риск ложного срабатывания систем предупреждения повысился, поэтому для России и США жизненно важно договориться о правилах игры.

Господин сенатор, скажите, пожалуйста, как вы думаете, можем ли мы продолжать добиваться прогресса в ядерном вопросе, несмотря на все остальные конфликты и напряжённость в наших отношениях с господином Путиным и Россией?



СЭМЮЭЛ НАНН, бывший сенатор США: Начну с тезиса о том, что 90 процентов всего ядерного оружия в мире, 90 процентов ядерных материалов находятся в собственности, в распоряжении и под управлением Соединённых Штатов и России. Таким образом, у нас есть жизненно важный общий интерес.



Второй тезис: я считаю, что вероятность грубой ошибки, оплошности, какого-либо ложного предупреждения в ядерном вопросе повысилась. По-моему, из-за кибертехнологий… Возможное кибервмешательство в системы командования и управления, в системы предупреждения повышает риски, связанные с ядерным оружием. И США и России необходимо обсуждать правила игры. Необязательно договор, но правила игры — невмешательство в командование и управление друг друга. (Вмешательство. — ИноТВ) может привести к ложному срабатываю систем предупреждения.



А у нас с Россией нет диалога — даже такого, как во времена холодной войны. И, уж конечно, такого, как в 1990-е. И это можно понять: в наших отношениях очень много напряжённости по поводу Сирии, Ближнего Востока, а также Украины и Крыма. Но, когда речь идёт о жизненно важных интересах — а ядерные риски, на мой взгляд, относятся к этой категории, они угрожают выживанию обеих наших стран, да и большей части мира, — мы должны с ними говорить. И мы должны найти способ — даже во время мюллеровского расследования, даже притом что нам может не нравиться руководство России, а им может не нравиться руководство США. Нам всё равно нужно вести диалог.



И подобные дискуссии… Я думаю, конгресс должен проявить инициативу. Я бы хотел, чтобы они создали контактную группу для высших эшелонов власти — во-первых, чтобы координировать политику по России и ядерному вопросу с администрацией, с Госдепартаментом и особенно с Министерством обороны, и во-вторых, чтобы на каком-то этапе начать диалог с другими людьми в руководстве России, помимо Путина. Мы не можем относиться к России так, будто речь идёт только о президенте Путине. Мы должны расширить диалог, если мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в мире, где ядерные риски не выходят совсем уж из-под контроля.



Дата выхода в эфир 28 января 2019 года.