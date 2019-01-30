Der Tagesspiegel: отмена ДРСМД грозит Германии новой ядерной гонкой

Глава Белого дома Дональд Трамп хвастает военной мощью США, планирует наращивать вооружение и тем самым «изматывает нервы своим союзникам по НАТО», пишет Der Tagesspiegel. А его планы по отмене Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могут привести к новой ядерной гонке на территории Германии, что порождает серьёзные опасения.

«Что случилось с нашим миром?» — недоумевает журналист Der Tagesspiegel Ханс Монат. Всего десять лет назад экс-президент США Барак Обама говорил о необходимости ядерного разоружения и инициативе «Глобальный ноль» (Global Zero). Но сейчас его преемник Дональд Трамп собирается отменить важнейший Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который вот уже почти 30 лет обеспечивает безопасность в Европе. Появились опасения, что Германию ждёт новая ядерная гонка, пишет издание.

Немецкие дипломаты смогли настоять на том, чтобы США предоставили России 60 дней на проведение независимой экспертизы новых крылатых ракет наземного базирования 9M729. Она должна была подтвердить или опровергнуть обвинения американцев в том, что радиус действия этого оружия превышает 2500 километров. Если бы обвинения подтвердились, то его нужно было бы уничтожить, поясняет Монат. Но Москва вряд ли выполнит требования Трампа.

Сам же глава Белого дома хвастает военной мощью США, что представляет серьёзную опасность, собирается наращивать вооружение и всем этим «изматывает нервы своим союзникам по НАТО», которые зависят от защиты американской армии. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас занялся своеобразной «кризисной дипломатией», чтобы спасти договор и урегулировать конфликт между Москвой и Вашингтоном, но его попытки не дали практически никаких результатов.

Дело в том за последние 10-летия помимо России и США крылатые ракеты наземного базирования появились и у многих других стран, например, Китая, Индии и Пакистана. При этом они не входят в договор и вряд согласятся сковывать себя какими бы то ни было обязательствами. Так что правильно, что Берлин пытается найти альтернативу ДРСМД, но на скорые результаты рассчитывать не приходится, заключает Монат.