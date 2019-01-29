24 канал: адвокат капитана судна «Норд» считает СБУ причастной к исчезновению своего клиента

Родственники капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко сообщили, что мужчина 26 января вышел из дома, и с тех пор никто его не видел. Адвокат моряка Максим Могильницкий считает, что за исчезновением его клиента стоит Служба безопасности Украины.

Адвокат Максим Могильницкий, чья компания защищает интересы капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, утверждает, что моряк пропал без вести. Как передаёт «Телеканал новин 24», родственники капитана «Норда» ему сообщили, что с полудня 26 января, после того, как Горбенко вышел из дома, никто его не видел. Также он ни с родными, ни со своими защитниками на связь не выходит.

Как отметил Могильницкий на своей странице в Facebook, это уже как минимум второе загадочное исчезновение Горбенко.

«У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира Горбенко причастны правоохранительные органы Украины. Речь идёт, в частности, о Службе безопасности Украины. Скажу больше, Горбенко сообщал нам о том, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдение. То есть исчезнуть без ведома СБУ он просто не мог», – убеждает адвокат.

Также он считает, что под похищением сотрудники СБУ намеревались осуществить провокацию, цель которой – имитация попытки скрыться от суда и правоохранительных органов. По его словам, украинские правоохранители всё обставляют так, будто Горбенко скрывается, а позже это используют как повод взять под стражу.

«Ещё один вариант – содержание с целью психологического давления на капитана, чтобы тот подписал соглашение со следствием. Ведь до сих пор сторона обвинения настойчиво предлагала Владимиру дать показания и заключить соглашение о признании вины. Капитан стоял на своём, раз за разом отвергая предложения силовиков. Просто потому, что не совершал инкриминируемые ему преступления», – добавил Могильницкий.

В Службе безопасности Украины в комментарии журналистам причастность к исчезновению Владимира Горбенко опровергли.

«Сейчас у меня нет информации о задержании этого человека со стороны Службы безопасности», – отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

А относительно упрёков Могильницкого, что якобы СБУ похитила Горбенко, пресс-офицер спецслужбы отметила, что они никого не похищают, а действуют в рамках действующего законодательства.