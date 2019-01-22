24 канал: от прекращения транзита газа Украина будет терять $3 млрд в год

Если новый контракт по транзиту газа не будет подписан, то Украина будет терять около $3 млрд в год, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», при таких условиях Киев имеет большие шансы отсудить в арбитраже у «Газпрома» гораздо большую сумму за амортизацию украинской газотранспортной системы.

Если не будет подписан новый контракт по транзиту газа из России, то Украина потеряет, прежде всего, экономически. Однако при таких условиях она имеет большие шансы отсудить в арбитраже у «Газпрома» гораздо большую сумму, как компенсацию за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы. Как передаёт «Телеканал новин 24», такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если контракт не будет подписан, не будет транзита газа через Украину. Однако существенных рисков для безопасности поставок газа нет. В отличие от ситуации в 2009 году, газ на Украине будет», – отметил он.

По его словам, Украина от этого прежде всего потеряет экономически.

«Не будет доходов от транзита, а это около $3 млрд в год», – утверждает Витренко.

В то же время исполнительный директор «Нафтогаза» уверяет, что в случае прекращения транзита российского газа Украина имеет высокие шансы выиграть у «Газпрома» очередной арбитражный иск на $12 млрд как компенсацию за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы.

«Речь идет об исковых требованиях, которые мы выдвигаем в рамках следующего арбитража, который мы уже начали. Действительно, сумма исковых требований составляет около $12 млрд. Часть этих позывных требований является следствием того, что мы не ожидаем транзит через территорию Украины после 2019 года. Шансы на выигрыш очень высоки. Мы уже доказали, что когда мы обращаемся в арбитраж против «Газпрома», мы выиграем. Ведь мы обращаемся в арбитраж только тогда, когда уверены, что правила – на нашей стороне», – подчеркнул Витренко.

Как напоминает украинский канал, по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза, стало известно, что «Газпром» предложил продлить действующие контракты с Нафтогазом даже без проведения каких-либо консультаций. Кроме того, Украина от Европейской комиссии получила предложение о возможных объёмах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года, в ближайшее время должно состояться обсуждение этого вопроса.