Обозреватель Hill развеял мифы о российских санкциях: рано или поздно они изменят Россию

В своей статье для The Hill сотрудник Королевского института международных отношений Найджел Гулд-Дэвис попытался развеять мифы об антироссийских санкциях, а также извлечь из них уроки. По мнению эксперта, хотя санкции и не могут одномоментно изменить поведение Москвы, с течением времени они оказывают комплексное влияние на экономику и политику России, что может, в конечном счёте, привести к серьёзным изменениям внутри страны.

С момента введения в 2014 году западные санкции против России становились причиной бурных дебатов. Однако многие события 2018 года должны поставить во многих из этих споров точку, пишет для The Hill сотрудник программы России и Евразии в Королевском институте международных отношений Найджел Гулд-Дэвис.



В вопросе санкций, как считает автор, можно выделить три момента. Во-первых, теперь санкции касаются напрямую экономических элит, а не только государственных чиновников и компаний. Во-вторых, США начали использовать самое мощное оружие в своём санкционном арсенале, а именно финансовые ограничения, накладываемые до этого на деятельность террористических группировок и «государств-изгоев».



В-третьих, продолжает эксперт, санкции стали обычным, а не исключительным инструментом ведения дел с Россией. Подобные меры были введены не только в связи с «агрессией против Украины», но и из-за «ряда злонамеренных действий по всему миру», включая подрыв западных демократий, кибератаки, военное вмешательство в Сирии и отравление в Солсбери. При этом большинство россиян смирились с тем, что санкции никто снимать не собирается.



В этом контексте, как считает Гулд-Дэвис, необходимо указать на несколько главных результатов антироссийских санкций.



Прежде всего, высокопоставленные российские чиновники начинают бить тревогу. В частности главный защитник реформ в России Алексей Кудрин в прошлом году неоднократно выступал с предупреждениями. По его словам, Россия сейчас находится в «застойной яме», в то время как новые санкции сделают политические цели Путина недостижимыми. Главной же внешнеполитической целью России, по его мнению, должно стать налаживание отношений с Западом.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев расходится с Кудриным по большинству вопросов. Однако беспокойство испытывает и он. В августе он заявил, что западные санкции создают «серьёзные проблемы» для российского нефтегазового сектора, так как Москва зависима от иностранного капитала и технологий.



В этом контексте российское правительство разработало первую систематическую стратегию по борьбе с санкциями. В то же время Путин поднял вопрос санкций на встрече с представителями деловых кругов в конце прошлого года. В ходе обсуждения этого вопроса стороны пришли к выводу, что санкции — это крупная и увеличивающаяся в размерах проблема.



При этом 40% предпринимателей считают, что санкции вредят их бизнесу. Однако более значимый фактор, по мнению автора, это неопределённость, которую санкции создали для самых состоятельных россиян. Америка продемонстрировала «свою необычайную мощь», по сути, с помощью санкций отрезав от мировой финансовой системы нескольких крупных бизнесменов. В то же время в 2018 году, по данным «Левада-Центра», количество россиян, обеспокоенных санкциями, выросло с 28 до 43%. При этом 79% опрошенных хотят нормализации отношений с Западом.



Кроме того, вопреки предсказаниям, олигархи не возвращают свои капиталы в Россию. Напротив, в 2018 году отток капитала утроился после того, как в апреле против российских бизнесменов были введены новые санкции. При этом лишь немногие россияне, живущие за границей, вняли зову Путина и вернулись на родину.



Что же касается китайско-российских отношений, то санкции не привели к их углублению. За громкими словами на многочисленных саммитах, по мнению Гулд-Дэвиса, скрывается тусклая реальность. Санкции не дают Пекину завершить ряд сделок и обменных операций в национальных валютах. Всё это вкупе с «исконной враждебностью» бюрократов делает Россию рискованным рынком для Китая. В Россию идёт менее 1% китайских прямых инвестиций, поэтому экономика остаётся слабым звеном в отношениях Москвы и Пекина, считает эксперт.



«Этот список развеивает несколько мифов: что Россия без труда переносит санкции, что санкции делают Путина сильнее и увеличивают его популярность, и что они укрепляют его связи с Китаем», — подчёркивает Гулд-Дэвис.



При этом, по мнению эксперта, было бы ошибкой полагать, что санкции могут быстро обратить вспять самые радикальные решения: этой цели удаётся редко добиться даже когда ограничения вводятся в отношении маленьких государств — а Россия в этом плане необычайно сложная цель.



«Санкции работают, это так, они повышают цену, которую российское правительство вынуждено платить за своё поведение; они также давят на неблагополучную политэкономику страны… Эти факторы будут становится эффективнее, к тому же к ним, скорее всего, будут добавляться и другие меры. Санкции помогают формировать поведение, интересы, а также оказывают влияние на процесс принятия решений, что однажды может привести к изменениям в России», — подводит итог Найджел Гулд-Дэвис.