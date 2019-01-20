CBS News: Буш-младший накормил Секретную службу пиццей и призвал политиков вернуться на работу

Бывший президент США Джордж Буш — младший призвал американских политиков объединиться и возобновить работу федеральных ведомств, так как множество сотрудников госучреждений вынуждены работать без зарплаты, передаёт CBS News. Кроме того, Буш поблагодарил их за работу и в знак признательности накормил свою охрану пиццей.
Бывший президент США Джордж Буш — младший рассказал в своём Instagram о том, что накормил пиццей сотрудников Секретной службы, отвечающих за его безопасность, так как в настоящий момент федеральные служащие не получают зарплатуиз-за временного прекращения работы правительства, сообщает CBS News.
К фотографии, на которой он изображён с несколькими коробками пиццы перед семью сотрудниками своей охраны, Буш добавил слова благодарности тем, кто продолжает трудиться во время приостановки деятельности госорганов США. Кроме того, он призвал политиков договориться и возобновить работу федеральных ведомств.
«Мы с Лорой (жена Джорджа Буша — младшего. — прим. ИноТВ) признательны нашим сотрудникам Секретной службы и тысячам служащих федерального правительства, которые трудятся в интересах нашей страны без зарплаты. И мы благодарим поддерживающих их сограждан, — написал Буш. — Пришло время лидерам обеих партий объединиться, чтобы положить конец шатдауну».
Бывшей президент редко комментирует текущие события и предпочитал оставаться в тени после смерти своего отца Джорджа Буша — старшего в конце прошлого года.
Вместе с тем CBS News напоминает, что самая долгая в истории США приостановка работы правительства продолжается уже почти месяц из-за разногласий нынешнего президента страны Дональда Трампа и демократов в конгрессе США относительно финансирования пограничной стены. Около 800 тыс. сотрудников федеральных ведомств были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работают без зарплаты.
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