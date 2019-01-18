Daily Star: британские власти арестовали российский сухогруз из-за долгов

В Великобритании задержали российское судно «Кузьма Минин» из-за долгов его владельцев, пишет Daily Star. Издание отмечает, что корабль, направлявшийся в Нидерланды, сел на мель и был отбуксирован в английский порт Фалмут.
Британские власти арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин». По последним данным, причиной задержания стали долги Мурманского морского пароходства, которое владеет судном, пишет Daily Star.
Издание напоминает, что в декабре российский корабль, направляющийся в Нидерланды, сел на мель близ английского города Фалмут. В «целях предосторожности» британское Агентство по мореходству и береговой охране (MCA) отбуксировало «Кузьму Минина» в ближайший порт. Там корабль вместе с 18 членами экипажа находится до сих пор.
Ранее начальник порта Фалмут Марк Сансом заявлял, что судно будет отпущено после проверки корпуса на возможные пробоины. Тем не менее следов загрязнения в районе обнаружено не было.
Российское посольство начальство собственное расследование относительно причин задержания корабля, отмечает Daily Star.
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