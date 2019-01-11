El Periódico: в Испании задержана банда армян за организацию договорных теннисных матчей

Гражданская гвардия Испании проводит расследование в отношении 83 членов группировки, которая отмывала деньги на договорных теннисных матчах, в которую входили выходцы из Армении, передаёт El Periódico. Отмечается, что лидерам группировки удалось подкупить более 20 профессиональных спортсменов.
Гражданская гвардия обезвредила группировку, занимавшуюся организацией договорных теннисных матчей в Испании, в которую входили выходцы из Армении, сообщает El Periódico. 15 человек были задержаны, а в отношении 68 человек ведётся расследование.
Издание отмечает, что среди 83 членов группировки более 20 — профессиональные теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. Один из них даже принимал участие в Открытом чемпионате США по теннису.
Сообщается, что подозреваемые подкупали профессиональных игроков, чтобы гарантировать необходимые результаты, и использовали личные данные тысяч жителей, чтобы делать ставки. При этом вся прибыль шла на их счета в букмекерских конторах и электронные кошельки, вследствие чего члены группировки не платили налоги.
По данным Гражданской гвардии, группировка действовала как минимум с февраля 2017 года, что позволяет предположить, что её доход мог составить миллионы евро.
В результате обысков, прошедших в девяти испанских провинциях, было обнаружено €167 тыс. наличными, банковские карты, пистолет, украшения, дорогостоящие автомобили, а также документы, подтверждающее факт кражи личных данных. Операция была проведена в октябре, однако о её подробностях стало известно только сейчас.
Кроме того, Гражданская гвардия заблокировала 42 банковских счёта, принадлежавших членам группировки, а также наложила арест на несколько объектов недвижимости.
Подозреваемым уже предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, коррупции, мошенничестве, отмывании денег, незаконном владении оружием и хищении личных данных.
El Periódico передаёт, что расследование было открыто в ответ на жалобу членов международной организации Tennis Integrity Unit, ответственной за расследование коррупции в теннисе.
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