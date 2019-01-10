NBC: из-за неработающего правительства зарплату перестали платить даже охране Трампа

Среди тех, кто работает, не получая зарплату, — агенты Секретной службы, охраняющие президента США, сотрудники таможни и пограничного контроля, судебные приставы, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Управление по борьбе с наркотиками, большинство сотрудников НАСА, 14 тыс. авиадиспетчеров, 51 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности.

Все они должны получить зарплату, как только правительство вновь начнёт работу. Но это может занять некоторое время.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Многие из тех людей, о которых вы говорите, на моей стороне.

В округе Бун, штат Айова, сотрудник Агентства по охране окружающей среды Джо Зиммерман, отправленный в отпуск без содержания, и его семья пытаются свести концы с концами.

ДЖО ЗИММЕРМАН, сотрудник Агентства по охране окружающей среды: Все говорят о 800 тысячах федеральных служащих. Но это лишь 800 тысяч, которые работали. Сколько жён, мужей, супругов, партнёров, детей, родителей — сколько ещё людей связаны с этими 800 тысячами сотрудников?

В отпуск без содержания также отправлены сотни тысяч инспекторов из Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Одна из групп поддержки рекомендует отправленным в отпуск сотрудникам Береговой охраны устраивать гаражные распродажи своих вещей.

Между тем сотрудник Управления транспортной безопасности Роберт Малхолланд, работающий без оплаты труда, опасается, что не сможет договорится о приобретении нового дома, поскольку банку нужны доказательства дохода.

РОБЕРТ МИЛХОЛЛИН, сотрудник Управления транспортной безопасности: Мы не знаем, когда всё это закончится. Мы не знаем, когда приток доходов возобновиться.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC: Этим вечером в Управлении транспортной безопасности заявили, что они осознают, каким стрессом стал шатдаун для сотрудников и членов их семей. Многим едва хватает на жизнь. Профсоюз заявляет, что некоторые работники начинают увольняться, поскольку им вряд ли заплатят в пятницу.

Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.