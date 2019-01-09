Euronews: против Ирана вводят новые санкции «за организацию покушений» в ЕС

Страны Евросоюза решили ввести новые санкции против Ирана после обвинений в адрес иранских спецслужб, которых подозревают в организации нападений на территории европейских стран. Нидерланды, Бельгия и Дания намерены наказать Тегеран за атаки на «оппонентов иранского режима», хотя МИД Ирана категорически опроверг все обвинения, передаёт Euronews.

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана. Эти меры направлены против спецслужб Исламской республики. Власти Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на территории европейских стран.

ДИК СХУФ, координатор голландской службы безопасности: У нас есть веские основания полагать, что иранское правительство было причастно к двум убийствам, совершенным на территории Нидерландов в 2015 и в 2017 году. Убиты были оппоненты иранского режима. То, что вы убиваете своих противников, — это неслыханно! И ещё более неслыханно, что вы убиваете граждан других стран, которые живут за границей, и делаете это на чужой территории. Мы и дальше будем придерживаться жёсткой позиции по отношению к иранскому режиму.

Ответ властей Исламской республики не заставил себя долго ждать. Тегеран отверг все обвинения. Жёсткое сообщение на своей странице в Twitter опубликовал министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Европейские страны, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают членов «Организации моджахедов иранского народа», которая убила двенадцать тысяч иранцев и которая поощряла преступления Саддама Хусейна против иракских курдов. Эти страны укрывали и других террористов, которые убивали невинных иранцев на территории Европы.

Зариф также подчеркнул, что обвинения в адрес Ирана не освободят Старый Свет от ответственности за укрывательство террористов.

Дата выхода в эфир 08 января 2019 года.