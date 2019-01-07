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Times: султан Малайзии расстался с престолом после женитьбы на россиянке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Малазийский монарх Мухаммад V внезапно отказался от трона. Его отречение связывают с недавней женитьбой на бывшей «Мисс Москва» Оксане Воеводиной, пишет The Times. По некоторым данным, родственников султана беспокоила возможная коронация россиянки, отмечает издание.
Times: султан Малайзии расстался с престолом после женитьбы на россиянке
Reuters

Король Малайзии неожиданно отрёкся от престола. По слухам, его отречение связано с недавней женитьбой на бывшей королеве красоты из России, пишет The Times.

Султан Мухаммад V стал первым монархом, который отказывается от трона с тех пор, как его страна получила независимость от Британии в 1957 году. Королевский дом объявил, что отречение вступает в силу немедленно, но не объяснил его причину.
 
В начале ноября «после лечения» 49-летний султан удалился от дел на два месяца. Три недели спустя  появились сообщения о том, что он женился на 25-летней Оксане Воеводиной, получившей титул «Мисс Москва» в 2015 году.
 
По словам The Times, пышная свадьба состоялась в концертном зале в подмосковном посёлке Барвиха, «где обитают российские знаменитости, олигархи и высокопоставленные чиновники».  На фотографии с торжеств видно, как улыбающаяся пара сидит перед стеной из цветов и складывает руки в форме сердечка. На другом снимке невеста, которая приняла ислам, уже появляется в хиджабе.   
 
Султан получил образование в Оксфорде. Он известен раскованной манерой поведения и страстью к играм на свежем воздухе, включая верховую езду, стрельбу и гонки по бездорожью.
 
Король Малайзии формально избирается на пять лет правителями девяти из 13 штатов страны. Он играет церемониальную роль, а реальная власть находится в руках парламента и премьер-министра, поясняет издание.
 
Слухи о будущем отречении султана начали циркулировать на прошлой неделе после внеочередной встречи членов королевской семьи. Монарху не запрещают жениться на иностранке, но у некоторых правителей вызывало беспокойство возможная коронация Воеводиной, утверждает The Times.
 
Воеводина — дочь хирурга-ортопеда и композитора — родилась в Ростове-на-Дону. Её предки были донскими казаками, и она шутила, что росла в строго казацкой семье, где за непослушание ей грозила порка.
 
Она училась в Российском экономическом университете имени Плеханова и говорит на английском. Как именно Воеводина познакомилась с малазийским монархом, неизвестно, отмечает The Times.
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