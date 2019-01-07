Times: султан Малайзии расстался с престолом после женитьбы на россиянке
Король Малайзии неожиданно отрёкся от престола. По слухам, его отречение связано с недавней женитьбой на бывшей королеве красоты из России, пишет The Times.
Король Малайзии неожиданно отрёкся от престола. По слухам, его отречение связано с недавней женитьбой на бывшей королеве красоты из России, пишет The Times.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований.
Валлийский футбольный клуб «Кардифф» сделал официальное заявление о ситуации с пропавшим новичком команды Эмилиано Салой.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение подтвердить статус Российского антидопингового агентства.
Госсекретарь США Майк Помпео на форуме в Давосе заявил, что Вашингтон и Москва не обречены на то, чтобы быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны.
Басманный суд Москвы постановил временно отстранить от должности начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина, обвиняемого в халатности.
В Министерстве обороны России заявили, что в настоящее время рассматриваются все версии крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническая неисправность.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что решение по мирному договору должно быть приемлемо для народов двух стран.
Российский клуб «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в Парламентской ассамблее СЕ создало кризис в организации.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает службам, не входящим в систему МЧС, устанавливать на легковые автомобили специальные световые и звуковые сигналы.
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом информирует РИА Новости.
В сети появилось видео из салона самолёта, который следовал рейсом Сургут — Москва и на борту которого произошла нештатная ситуация, когда один из пассажиров потребовал изменить маршрут.
В ходе несогласованной акции возле здания посольства Японии в Москве были задержаны семь человек. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил участников команды «КамАЗ-мастер» с успешным выступлением на ралли-марафоне «Дакар-2019».
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность им самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения положенной компенсации.
В Министерстве иностранных дел России, подводя основные внешнеполитические итоги 2018 года, заявили, что каналы связи между российскими и американскими военными работали исправно.
Президент Украины Пётр Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Тренерский штаб российской теннисной сборной назвал состав на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказал своё мнение относительно поведения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
Всемирная торговая организация считает середину 2020 года реальным сроком, к которому Белоруссия может завершить все необходимые процедуры по вступлению в ВТО.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, кто является самыми известными представителями данного вида спорта.
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар».
Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд высказался по поводу пропавшего с радаров самолёта, на котором из Франции летел новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.
Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто совершил первый визит в Закарпатскую область, отметив улучшение отношений между странами. Об этом сообщает «Закарпаття онлайн».
Режиссёр Константин Богомолов рассказал в Instagram о лечении травмированного носа.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков покинул занимаемую должность до окончания двухлетней дисквалификации, которая была наложена на спортсмена Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).
Воздушно-космические силы России зафиксировали израильский пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря.
В сирийской провинции Латакия произошёл взрыв автомобиля, в результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали четыре местных жителя. Об этом информирует агентство SANA.
Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области скончался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на мурманский территориальный Центр медицины катастроф.
Злоумышленник на автомобиле попытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве, одну из резиденций польского лидера Анджея Дуды.
Матч 1/16 Кубка Франции между «Нантом» и «Антантом» будет перенесён из-за ситуации с пропавшим футболистом Эмилиано Салой.
Россиянин, который был арестован в норвежской столице Осло по обвинению в совершении теракта, отказался от первоначальных показаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Улу Лунде.
Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна в связи с действиями пассажира на борту рейса Сургут — Москва. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В Минске проходит жеребьёвка чемпионата Европы по фигурному катанию.
Партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.
Спасатели, которые занимались поисками пропавших в Керченском проливе моряков, заявили, что не обнаружили на поверхности моря ни шлюпок, ни спасательных жилетов.
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Польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш пропустит от четырёх до шести месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Ахене новый договор по укреплению сотрудничества в сфере безопасности на базе уже действующего Елисейского договора. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву 25 января. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о выступлении российских теннисистов на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Командир самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва и изменившего курс из-за нештатной ситуации, принял верное решение приземлиться в Ханты-Мансийске. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
Правительство Хабаровского края планирует значительно увеличить канал на реке Бурее после подрывов скальных пород на месте оползня для дальнейшего пуска воды. Об этом сообщается на сайте правительства края.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал исключение Украины из комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по снятию санкций.
Американский защитник УНИКСа Эрик Макколлум в беседе с «Реальным временем» рассказал об адаптации в России.
Новый музей Михаила Салтыкова-Щедрина откроется в подмосковном селе Спас-Угол 27 января. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Талдомского городского округа.
Боец смешанных единоборств Марат Балаев в беседе с изданием argumenti.ru рассказал, думает ли о завершении карьеры.
В Тверской области проверяют информацию об избиении трёх подростков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.