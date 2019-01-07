Times: султан Малайзии расстался с престолом после женитьбы на россиянке

Малазийский монарх Мухаммад V внезапно отказался от трона. Его отречение связывают с недавней женитьбой на бывшей «Мисс Москва» Оксане Воеводиной, пишет The Times. По некоторым данным, родственников султана беспокоила возможная коронация россиянки, отмечает издание.

Король Малайзии неожиданно отрёкся от престола. По слухам, его отречение связано с недавней женитьбой на бывшей королеве красоты из России, пишет The Times.

Султан Мухаммад V стал первым монархом, который отказывается от трона с тех пор, как его страна получила независимость от Британии в 1957 году. Королевский дом объявил, что отречение вступает в силу немедленно, но не объяснил его причину.

В начале ноября «после лечения» 49-летний султан удалился от дел на два месяца. Три недели спустя появились сообщения о том, что он женился на 25-летней Оксане Воеводиной, получившей титул «Мисс Москва» в 2015 году.

По словам The Times, пышная свадьба состоялась в концертном зале в подмосковном посёлке Барвиха, «где обитают российские знаменитости, олигархи и высокопоставленные чиновники». На фотографии с торжеств видно, как улыбающаяся пара сидит перед стеной из цветов и складывает руки в форме сердечка. На другом снимке невеста, которая приняла ислам, уже появляется в хиджабе.

Султан получил образование в Оксфорде. Он известен раскованной манерой поведения и страстью к играм на свежем воздухе, включая верховую езду, стрельбу и гонки по бездорожью.

Король Малайзии формально избирается на пять лет правителями девяти из 13 штатов страны. Он играет церемониальную роль, а реальная власть находится в руках парламента и премьер-министра, поясняет издание.

Слухи о будущем отречении султана начали циркулировать на прошлой неделе после внеочередной встречи членов королевской семьи. Монарху не запрещают жениться на иностранке, но у некоторых правителей вызывало беспокойство возможная коронация Воеводиной, утверждает The Times.

Воеводина — дочь хирурга-ортопеда и композитора — родилась в Ростове-на-Дону. Её предки были донскими казаками, и она шутила, что росла в строго казацкой семье, где за непослушание ей грозила порка.

Она училась в Российском экономическом университете имени Плеханова и говорит на английском. Как именно Воеводина познакомилась с малазийским монархом, неизвестно, отмечает The Times.