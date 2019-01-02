Deutsche Welle: в 2019 году Германии придётся разбираться с тремя внешними кризисами

Германия входит в 2019-й год с тремя международными кризисами, требующими её участия, пишет Deutsche Welle. В новом году правительству в Берлине придётся заняться проблемами евро, связанными с позицией Италии и её дефицитом бюджета, поспособствовать урегулированию украинского кризиса, а также предпринять что-то в Сирии, где Германия сейчас перестала быть значимым игроком.

2019 год во внешней политике Германии начинается неспокойно, пишет Deutsche Welle. С точки зрения издания, немецкому правительству предстоит позаботиться о трёх неразрешённых кризисах: украинском, сирийском и кризисе евро.

После драматического спасения таких обременённых значительным долгом стран, как Греция, на кону снова оказалось само существование евро, отмечает автор статьи. Во всяком случае, так серьёзно ситуацию оценивает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На этот раз повод для беспокойства предоставила Италия.

Несмотря на то, что правительство в Риме нашло компромисс с Еврокомиссией, предшествовавшее этому развитие событий оставляет горький осадок, пишет Deutsche Welle. Как напоминает издание, итальянское правительство, которое составляют популистская партия «Движение 5 звёзд» и правая «Лига» открыто выступили против Европейской комиссии. Брюссель отклонил проект Рима по бюджету, потому что тот предусматривал слишком сильное, с точки зрения ЕС, увеличение внешнего долга Италии.

Экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает неверной такую позицию, при которой увеличение внешнего долга якобы может помочь Италии справиться с дефицитом бюджета. Впрочем, он полагает, что финансовые рынки дисциплинируют Италию: «Я считаю, что рынки скажут им: вы не получите никакого финансирования». В то же время, Шойбле принимает близко к сердцу тот факт, что итальянское правительство хочет просто нарушить европейские установки. «Я не люблю, когда меня шантажируют», — подчеркнул бывший министр финансов Германии.

Хотя серьёзного разлада пока удалось избежать, у итальянского правительства есть сильный рычаг давления на Европу, отмечает Deutsche Welle. Если Еврокомиссия оштрафует Италию, это подстегнёт правых популистов по всей Европе. За несколько месяцев до европейских выборов это, разумеется, последнее, чего хочет Еврокомиссия, утверждает издание. Однако если она уступит, это пошатнёт её авторитет.

Эти разногласия в любом случае ставят вопрос о том, насколько всерьёз ЕС воспринимает собственные правила. Французский президент Эммануэль Макрон после протестов «жёлтых жилетов» тоже пошёл на финансовые уступки, которые увеличат дефицит бюджета Франции, и тут может возникнуть новый конфликт.

Другой продолжительной темой остаётся конфликт между Россией и Украиной после «аннексии Крыма», пишет Deutsche Welle. Германия и Франция постоянно выступают за возобновление взаимопонимания между странами, в том числе после инцидента в Азовском море в конце ноября. Как напоминает издание, российская морская пограничная охрана отказала трём украинским судам в проходе через Керченский пролив в Азовское море. Москва считает этот пролив российской суверенной территорией. Украинский президент Пётр Порошенко незадолго до саммита ЕС в середине декабря в Брюсселе обратился к ЕС: «Мы должны повысить международное давление на Россию».

Однако в вопросе антироссийских санкций ЕС расколот, продолжает издание. Некоторые страны хотят, чтобы санкции были сняты, потому что они плохо влияют на их бизнес. Другие предпочитают наложить на Москву ещё больше штрафных мер. Также они критически относятся к тому, что Германия получает газ из России напрямую через газопровод, проходящий по Балтийскому морю, и хочет, чтобы этот проект получил развитие. Как заявляла Ангела Меркель на саммите ЕС в середине декабря, главы стран и правительств ЕС сошлись в том, что предпосылок для снятия или ослабления санкций нет, однако ужесточены они также не были.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии, «санкции — это не наказание, а мотивация для России вернуться к цивилизованному миру». Меркель тоже постоянно ищет диалога с Владимиром Путиным, однако достичь разрешения украинского конфликта ей пока не удалось, пишет Deutsche Welle.

После более чем семи лет гражданской войны в Сирии страна оказалась полностью опустошена, продолжает автор статьи. Миллионы людей стали беженцами. Президенту Башару Асаду при помощи России и Ирана удалось отвоевать области, находившиеся под контролем повстанцев. Террористическая организация «Исламское государство»* потеряла большую часть своих прежних территорий. В Германии возник вопрос о том, могут ли сотни тысяч сирийских беженцев вернуться на родину. Немецкое внешнеполитическое ведомство, однако, по-прежнему считает положение в Сирии ненадёжным. Беженцев в Сирию до сих пор не выдворяют, отмечает автор статьи.

Между тем, Европа устала от тщетных усилий установить мир в Сирии, утверждает издание. Некоторые политики говорят о том, чтобы, несмотря на все сомнения, договориться с Башаром Асадом. По версии эксперта по Ближнему Востоку Гвидо Штайнберга, правительство в Берлине неосторожно сделало ставку на то, что Башар Асад в скором времени будет свергнут. Однако если оно действительно этого хотело, то должно было оказать военную поддержку восставшим, считает эксперт. Сегодня Германия вообще перестала быть игроком в этом конфликте, сетует Штайнберг.

Совсем иные упрёки немецкому правительству приходится выслушивать в связи с войной в Йемене, отмечает Deutsche Welle. По данным ООН, сейчас там разворачивается самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире. На протяжении долгого времени Германия поставляла вооружения Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена в борьбе с мятежниками. Даже сейчас, когда экспорт оружия саудовцам остановлен, немецкий оборонный концерн Rheinmetall продолжает через дочерние компании поставлять вооружения в Саудовскую Аравию, утверждает Deutsche Welle.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



