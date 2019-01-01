Новогоднее обращение Владимира Путина

По традиции президент Российской Федерации выступает с праздничным обращением к согражданам и подводит итоги уходящего года. ИноТВ предлагает трансляцию выступления Владимира Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Время приближает нас к новому 2019-му году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления нового года. Видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием. И понимаем, что вот оно — новогоднее волшебство. И создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает. А милосердие всегда откликается добром, дарит радость, соучастие.





Дорогие друзья!





У каждого сейчас свои ожидания, но, по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались. В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное — шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей.





Дорогие друзья!





Всего несколько секунд отделяют нас от нового 2019-го года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова. Поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей. Раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием. Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России — успехов и процветания!

Поздравляю вас с праздником, с Новым 2019-м годом!