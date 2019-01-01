Новогоднее обращение Владимира Путина
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о своих дружеских отношения с россиянкой Светланой Слепцовой, которая завершила спортивную карьеру в 2017 году.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны ЕС.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры российской и американской сторон по проблематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедший в стране чемпионат мира по футболу 2018 года «настоящим триумфом народной дипломатии».
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует публиковать рекомендации, которые вынес комитет по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Артист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его жене, певице Алле Пугачёвой, стало плохо на съёмках передачи Первого канала «Сегодня вечером» с участием Игоря Николаева.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение, что его команда не нуждается в усилении.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что идея об обмене главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на кого-либо будет способствовать возвращению украинских властей к соблюдению своих обязательств.
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление командующего надводными силами США вице-адмирала Рича Брауна о том, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции в связи с заминкой журналиста CBS пошутил по поводу так называемой красной кнопки.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что норвежский спортсмен смог руками открыть три сосуда для допинг-тестов, не повредив их.
Президент России Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребёнка сроком на пять лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли распространённые в СМИ данные о том, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в VIP-камере.
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн для обеспечения по иску российского банка ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на второе место в истории клуба по количеству сухих матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шестерых фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде могут депортировать в страны своего гражданства 17 января.
Украинское предприятие «Антонов» намерено возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Для этого компания начала развивать сотрудничество с иностранными предприятиями.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал решение британских парламентариев проголосовать против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.
«Анахайм Дакс» установил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши Свеном Миксером, Линасом Линкявичусом и Яцеком Чапутовичем выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств — членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.
Родственники опознали всех пятерых погибших при обрушении дома в результате взрыва бытового газа в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата. администрации города.
Министр иностранных дел Малайзии Абдулла Сайфуддин объявил о том, что спортсменам из Израиля будет запрещено принимать участие в соревнованиях на территории страны.
Датчанка Каролина Возняцки одержала победу над шведкой Юханной Ларссон в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Все участники нападения на отель в Найроби ликвидированы, сообщает издание The Star со ссылкой на источники в полиции.
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Лефортовский районный суд Москвы для поддержки украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы России.
«Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу набранных одной командой очков за первую четверть матча регулярного чемпионата.
Сербский президент Александр Вучич в интервью ТАСС заявил, что всегда консультируется и советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в разговоре с RT решение британских парламентариев проголосовать против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.
Рубль в начале торгов 16 января растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Посол Ирландии первым посетит обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в московском следственном изоляторе «Лефортово». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, закупаемые страной у Турции, могут быть использованы для уничтожения морских целей.
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Совет Федерации на заседании в среду, 16 января, планирует принять заявление об отсутствии оснований для направления заявки на участие российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе очередной сессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заявления.
Российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В центре Токио в районе железнодорожной станции Синдзюку автомобиль наехал на толпу людей, пострадали семь человек.
Пилот российской команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал выступление своего экипажа на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет».
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей в Нижнедевицком районе Воронежской области, в результате которого погибли восемь человек.
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что для главы государства Владимира Путина в настоящее время главным приоритетом является решение проблемы бедности в стране.
Клуб «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от команды «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Иранский телеканал Press TV на странице в Twitter сообщил о задержании своей журналистки в Вашингтоне.
«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на исследование и разработку систем, которые должны будут улучшить характеристики американской противобаллистической обороны.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Москве в среду, 16 января, ожидается до -7 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).