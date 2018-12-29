Fox News сомневается, что американцам нужен углеродный сбор

На фоне протестов во Франции, спровоцированных решением правительства о введении дополнительных экологических сборов с граждан, США готовят собственный законопроект о налогах на углеродные выбросы, сообщает Fox News. Как заявил в эфире канала один из руководителей продвигающей законопроект лоббистской организации Citizens’ Climate Lobby Марк Рейнольдс, американский законопроект выгодно отличается от зарубежных аналогов тем, что предполагает ежемесячный возврат сборов в карманы рядовых граждан. Между тем, как отметил гостевой ведущий канала Марк Стайн, особого интереса у американской публики к подобным мерам нет, поскольку подобные обещания они уже слышали.

Французы вот уже больше месяца протестуют в связи с попыткой правительства Эммануэля Макрона навязать им налог на парниковые газы. Тем не менее, многие американцы, в том числе и покидающий свой пост сенатор Джефф Флейк, считают, что Америке пора ввести собственный налог на выбросы углерода. Разумно ли это?

С нами на связи — исполнительный директор организации Citizens’ Climate Lobby Марк Рейнольдс. Марк, если задуматься над событиями во Франции, это же просто более радикальный вариант того, что происходит и в других странах, когда реально вводятся налоги на выбросы. Людям подобное, судя по всему, не нравится, и они это не поддерживают.

МАРК РЕЙНОЛЬДС, Citizens’ Climate Lobby: Во-первых, большое вам спасибо за приглашение на вашу передачу. Самое приятный момент в Законе об инновации в энергетике и дивидендах с углеродных сборов (законопроект о контроле над углеродными выбросами, предложенный сенатом США. — прим. ИноТВ) заключается в том, что он реально будет направлять деньги в карманы граждан. Мне кажется, что у нас и в других странах есть люди, которые страдают от подобных мер, и, на мой взгляд, республиканцы поддерживают этот законопроект как в нижней, так и в верхней палате конгресса потому, что он действительно направляет собранные средства обратно домохозяйствам, чтобы те могли подготовиться к решению тех задач, которые перед ними стоят. Я вновь подчеркну: закон не регламентирует, что им делать с этими деньгами, и позволяет им самим выбрать, как они их используют.

Уточню — речь идёт о законопроекте, предполагающем введение налога на углеродные выбросы, который, по замыслу его составителей, по идее предполагает в дальнейшем возврат собранных средств домохозяйствам. Но с ним есть одна серьёзная проблема: по сути, он предполагает автоматическое увеличение сборов, по-моему, с 2022 года и аж до середины столетия. Эта мера будет вне досягаемости других составов конгресса, она в сущности будет действовать как программа социальной защиты с автоматическими ежегодными увеличениями, и если она вам не нравится, если обстоятельства изменятся, пойти на избирательный участок, чтобы против неё возразить, уже не получится. То есть, на налог на выбросы в этом случае просто не будет распространяться принцип демократической подотчётности.



МАРК РЕЙНОЛЬДС: Главный автор законопроекта со стороны Республиканской партии, член палаты представителей от Флориды Фрэнсис Руни, говорит, что ему акт нравится потому, что он рыночный — он реально даёт рынку определять, каким образом мы придём к новому энергетическому укладу. Если я правильно помню, то же самое говорил и другой республиканец, ответственный за законопроект, господин Фитцпатрик. То есть, мы вводим сбор за углеродные выбросы, направляем собранные средства обратно домохозяйствам, чтобы правительство не определяло, как с ними поступать и не выбирало «победителей и проигравших». То есть, решать, что делать с дивидендами, будем вы и я. Это действительно будет закон, основанный на принципах свободного рынка, и именно этим он так нравится республиканцам, отвечающим за него.

А как вы прокомментируете возражения против законопроекта со стороны Института конкурентного предпринимательства (Competitive Enterprise Institute или CEI, американский аналитический центр либертарианских взглядов. — прим. ИноТВ)? Там говорят, что он положит конец недавно обретённой Америкой энергетической независимости — этому феномену последних лет, возникшему благодаря фрекингу и другим факторам и означающему, что мы больше не зависим от зловредных саудовских шейхов, которые пользуются своими нефтедолларами для распространения в мире своих ваххабитских идей. По мнению CEI, налог на углеродные выбросы убьёт американскую энергетическую независимость.

МАРК РЕЙНОЛЬДС: Как мне кажется, сейчас в мире происходит крайне интересный процесс — гонка за достижением нового энергетического уклада, и победителем в ней скорее всего станет либо Америка, либо Китай. Китай вкладывает огромные средства в возобновляемые источники энергии, но я, конечно, надеюсь, что победим всё-таки мы. И, на мой взгляд, этот законопроект создаёт достаточный стимул для создания тех инноваций, которые, как мы знаем, нам нужны, по всей плоскости экономической системы.

Но в Китае-то углеродных сборов нет. Янзцы — это, вроде бы, самая загрязнённая река в мире. В том, что каждый день проходит по её течению, вы своим детям купаться не дадите. Участники акций протеста во Франции выступают против потому, что речь идёт об их жизнях — это не какая-нибудь макроэкономическая теория. Если приходится выбирать между тем, каким будет уровнем моря в Тувалу в XXII веке, и тем, как им проживать свои жизни в том веке, в котором они, собственно, и живут, они будут в первую очередь думать о собственных жизненных реалиях, а не о домыслах о том, что произойдёт через столетие.



МАРК РЕЙНОЛЬДС: Я считаю, законопроект о дивидендах приглянулся столь многим республиканцам в палате представителей и сенате как раз потому, что деньги будут реально возвращаться, люди будут ежемесячно получать свои чеки, и решать, что с ними делать, будете вы сами. Ни я, ни правительство не будут вам говорить, как с ними поступать, решение будут принимать сами американские домохозяйства.

И вы серьёзно считаете, что так и будет? Ведь так всё время и говорят, а потом деньги попадают в какой-нибудь общий фонд. Взять налоги на бензин — они должны были уйти в одно место, а реально ушли в другое. Что же, посмотрим, как всё в итоге получится. Я что-то не вижу особого интереса к таким мерам у публики, но всё равно спасибо вам, Марк, что с нами сегодня побеседовали.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2018 года.