Times: если не думать «о Трампах и Путиных», 2018 год был лучше прошлых

Судя по политическим событиям уходящего года, он был непрост: Трамп всё ещё президент США, автократы набирают силу и «брексит» приносит лишь сплошные разочарования, пишет обозреватель The Times Филип Коллинз. Но если отойти от политики и взглянуть на другие глобальные показатели, оказывается, люди стали богаче, образованнее, экологичнее и свободнее, чем были за все прошлые годы.

Чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь и передумать сводить с ней счёты, герою классического американского рождественского фильма «Эта прекрасная жизнь» (It's a Wonderful Life) понадобился ангел-хранитель, который показал несчастному, что всё не так уж и плохо. Как считает обозреватель The Times Филип Коллинз, иногда полезно взглянуть на мир глазами этого ангела.

Если вспоминать политические события, ознаменовавшие уходящий год, то можно сказать, что 2018 был совсем непрост. В Америке по-прежнему у власти находится «первый президент, который совершенно ни во что не ставит свою должность». Сложилось впечатление, что будущее «принадлежит разномастным воплощениям автократов — в Венгрии, в России, в Китае». А от всех «позорных махинаций» вокруг брексита действительно впору возненавидеть жизнь.

Но довольно о грустном, настаивает автор статьи. Новости, по своему определению, должны быть драматичными. Комментарии всегда будут носить критический характер. Но если взглянуть на более широкую картину и вынести свои оценки «за рамки Трампов и Путиных», то перед глазами может открыться совершенно иной мир. Оказывается, 2018 год по многим показателям был лучшим за всю историю. В целом, люди стали богаче, образованнее, здоровее, чище и свободнее, чем были год назад. По сути, если так посмотреть, то жизнь человека «никогда не была лучше», подчёркивает журналист.

Да, мы никогда не были богаче. Главный плюс стремительного экономического роста Индии и Китая заключается в том, что число людей, живущих за чертой бедности сейчас меньше, чем когда-либо было зафиксировано. По данным Международного энергетического агентства, в XXI веке более 1,2 млрд. человек получили доступ к электричеству.

В 2018 году процент грамотности по всему миру составил 85% — выше ещё не было. Число девочек, обучающихся в начальной школе, составило 90%. С каждым десятилетием IQ людей повышается на 3 балла.

Наверное, отчасти это можно объяснить улучшением питания, но люди никогда не были более здоровыми. Как напоминает Филип Коллинз, глобальная продолжительность жизни побила рекордные отметки и уровень детской смертности достиг исторического минимума. Людям удалось одержать практически полную победу над рядом опасных болезней, включая холеру и малярию. Число смертей от СПИДа уменьшилось в два раза с 2005 года, и впервые в истории половина из всех ВИЧ-инфицированных проходят лечение.

Несмотря на то, что США вышли из Парижского климатического соглашения, мир, в целом, стал экологичнее. Дыра в озоновом слое над Антарктикой уменьшилась до минимальных размеров за последние 20 лет. Хотя население развитых стран выросло в 1,5 раза с 1970 года, уровень потребления воды остался неизменен. Мир, наконец, стал серьёзно относиться к загрязнению пластиком. Лесов стало больше, выбросов углерода меньше и воздух стал чище.

Люди стали менее жестокими. В 2018 году в «богатых западных демократиях» снизился уровень преступности. Также во всём мире на одну пятую сократилось число смертей от терактов, пик которых пришёлся на 2014 год.

Несмотря на то, что политолог Ларри Даймонд уверен, что сегодня мир «затерян в «демократической рецессии», но это, как уверяет автор статьи, неправда. Из 195 стран мира на данный момент 146 «считаются свободными». Если в конце Наполеонских войн в мире была лишь одна демократия, то сегодня «эта привилегия есть у половины мирового населения».

Конечно, подчёркивает журналист, рядом со списком всех этих достижений можно было бы с лёгкостью написать ещё один, пессимистичный. В мире по-прежнему много всего страшного и разочаровывающего — глупо притворяться, что это не так.

«Пожалуй, это не такое уж и радостное доброе утро для мира, но в нём есть достаточно добра, чтобы утверждать хотя бы, что новый год может быть действительно счастливым», — заключает Коллинз.