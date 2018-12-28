DWN: кадровый голод заставил бундесвер задуматься над вербовкой солдат в других странах ЕС

Из-за острой нехватки кадров в немецкой армии задумались над возможностью нанимать на службу в бундесвер граждан из других стран Евросоюза, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но европейские партнёры, особенно в восточной части ЕС, отнеслись к этой идее прохладно. Они опасаются утечки кадров и усиления миграции, поясняет издание.
Бундесвер планирует привлечь к службе в своих рядах граждан других стран ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн. На фоне нехватки кадров немецкая армия «должна рассматривать все возможные варианты и искать подходящих нам молодых специалистов», пояснил он.
По имеющейся информации, немецкие власти уже проинформировали европейских партнёров о своих планах. Большинство государств отреагировали сдержанно, особенно в Восточной Европе. К примеру, Болгария опасается, что это приведёт к утечке кадров и усилению миграции.
В Германии проживают приблизительно 530 000 граждан ЕС в возрасте от 18 до 30 лет, которые потенциально могут пополнить ряды бундесвера. Ответственный за вербовку в армию Ханс-Петер Бартельс считает, что это вполне «нормальная практика». По его словам, в бундесвере уже сейчас служит больше количество «бывших мигрантов и людей с двойным гражданством». Но было бы «иллюзорным» считать, что кадровые проблемы в бундесвере удастся решить с помощью граждан ЕС, добавил он.
Рост количества военнослужащих немецкой армии будет зависеть от ситуации с безопасностью и тех задач, которые стоят перед войсками, подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На данный момент планируется увеличить численность армии до 203 000 солдат к 2025 году, пополнив бундесвер специалистами по кибербезопасности и людьми, которые будут работать над реализацией проекта по созданию Европейского оборонительного союза.
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