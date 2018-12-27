Handelsblatt: путь ЕС к славной единой армии и тернист, и долог

Вот уже год прошёл с момента создания Европейского оборонного союза, пишет Handelsblatt. От воплощения в жизнь «славного стремления» создать единую армию Евросоюз, однако, не просто далёк — ЕС находится только в самом начале этого «затяжного похода с множеством препятствий», отмечает немецкое издание.

Вот уже год прошёл с момента создания Европейского оборонного союза. Тем не менее сотрудничество европейских армий по-прежнему протекает «слишком вяло», пишет немецкая газета Handelsblatt.



«Политическая ситуация в мире вынуждает Европейский союз действовать. Уход Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона перед Рождеством дал последним оставшимся оптимистам чётко понять, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе перестали быть надёжным партнёром. Из-за войн на пороге многие ищут убежище в Европе. Россия же и вовсе при помощи военных средств проводит экспансионистскую политику и своими кибератаками целенаправленно пытается дестабилизировать ЕС», — подчёркивают авторы статьи Ева Фишер и Доната Ридель.



Путь к единой европейской армии, однако, «тернист», и не исключено, что в итоге Европе придётся довольствоваться всего-навсего «армией доброй воли», отмечают журналисты Handelsblatt.



«От воплощения в жизнь славного стремления создать единую армию Евросоюз не просто далёк — ЕС находится только в самом начале этого затяжного похода с множеством препятствий», — констатируют Фишер и Ридель.



Чтобы «принять вызовы», продолжают авторы статьи, Европейский союз должен во что бы то ни стало выступать единым фронтом.



«Ведь организованную исключительно на уровне национальных государств оборону ЕС со всеми его различными системами вооружений координировать крайне сложно — и попросту неэкономично», — поясняют журналисты немецкой газеты.



В настоящее же время, по словам Фишер и Ридель, армейские структуры и боевые системы стран Европейского союза часто слишком сильно отличаются друг от друга, а это и есть «главная военная слабость Европы».



В свою очередь, Германское общество внешней политики (DGAP) и Международный институт стратегических исследований (IISS) ознакомились с документами Европейского оборонного союза и собрали в своём исследовании воедино всё то, что ЕС планирует добиться в военном плане: предотвращать или разрешать вооружённые конфликты в Европе или прилегающих регионах, оказывать гуманитарную помощь во время катастроф, освобождать заложников и эвакуировать людей, перечисляют авторы статьи.



«Несмотря на то что эти планы очень амбициозны, в критической ситуации, согласно результатам исследования, армии Европы, однако, не смогут решить поставленне задачи — и уж тем более после того, как британцы выйдут из ЕС. В лучшем случае Евросоюз в одиночку справится с гуманитарными катастрофами. Европейскому союзу не хватает кораблей, самолётов, авианосцев. Не хватает даже разведывательной техники», — приводят журналисты Handelsblatt выводы авторов исследования.



«Слишком уж мало делают страны ЕС для того, чтобы восполнить пробелы», — цитируют Фишер и Ридель эксперта Германского общества внешней политики Кристиана Мёллинга.