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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина — прямая трансляция
Президент России Владимир Путин подводит итоги года на традиционной пресс-конференции. Прямая трансляция RT.
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