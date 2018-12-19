Welt: «с улыбкой и слезами на глазах» — первый немецкий командир МКС передал полномочия россиянину

После почти 200 дней в космосе первый в истории командир МКС из Германии Александр Герст передал свои полномочия российскому космонавту Олегу Кононенко, сообщает Welt. «Мы покидаем это место с улыбкой на лице и слезами на глазах», — признался немецкий астронавт во время символической церемонии на борту станции.

Александр Герст — больше не командир Международной космической станции. В космосе он провёл в общей сложности 195 дней. Командиром же МКС он пробыл два с половиной месяца. И вот теперь он передал полномочия своему российскому коллеге Олегу Кононенко. Как заявил Герст, ему грустно, но в то же время радостно. Сегодня в 22:45 задраят люки, и настанет время прощаться. Впрочем, ещё до Рождества Герст рассчитывает оказаться дома.

АЛЕКСАНДР ГЕРСТ, немецкий астронавт: Мы покидаем это место с улыбкой на лице и слезами на глазах. В первую очередь потому, что мы будем скучать по вам друзья и по этому фантастическому волшебному месту. Ведь это единственное место, где люди могут жить за пределами планеты Земля.

Ни один немец до него не пребывал в космосе так долго. Кроме того, он первый немец, кто стал командиром Международной космической станции. Спустя почти 200 дней Александр Герст возвращается на Землю — как и было запланировано — к Рождеству. С возвращением домой пока всё идёт по плану.

Александр Герст — первый немецкий командир Международной космической станции. Одним из главных научных событий миссии Horizons стал эксперимент с парящим роботом CIMON. В ходе своего дебюта ассистент астронавта оказался крайне ранимым партнёром. CIMON посчитал, что Герст его обидел. «Ты мне здесь не рад?» — спросил робот и опустился ниже. «Я не хочу тебя отвлекать», — ответил Герст своему коллеге. CIMON счёл это оскорблением: «Не оскорбляй меня!» «Я тебя не оскорбляю», — парировал астронавт.

Спор с роботом CIMON — проблема небольшая по сравнению с дырой в обшивке пристыковавшегося «Союза», из-за которой в августе произошло падение давления внутри корабля. Предположительная причина поломки — небрежность при сборке «Союза». По словам руководителя миссии во главе с Герстом, вначале дыра в обшивке доставила очень много хлопот.

ФОЛЬКЕР ШМИДТ, руководитель миссии Германского авиационно-космического центра (DLR): Мы узнали, что экипаж всерьёз подумывал прервать миссию. Славу богу, этого не произошло. Команда наверху смогла решить проблему и загерметизировать это маленькое отверстие.

В середине октября, однако, команда Герста и в первую очередь экипаж ракеты «Союз» столкнулись с новой стрессовой ситуацией. Неисправный сенсор, в наладке которого использовали не те инструменты, стал причиной неудачного запуска. Ракета взорвалась. Аварийно-спасательная система сработала, оба космонавта выжили, не получив при этом повреждений. Авария поставила временной план на МКС с ног на голову.

РЕНЕ ПИШЕЛЬ, Европейское космическое агентство (ESA): Очень неприятно, что при сборке ракеты, которую неоднократно проверяли и на которой летали на протяжении долгих лет, была допущена подобная ошибка.

После аварии русские, однако, быстро возобновили полёты на МКС. До Международной космической станции сменщики Герста и его двух коллег добрались без проблем. Александру Герсту и его команде теперь предстоит возвращение на Землю. 400 километров пути от станции до места приземления в Казахстане космонавты должны преодолеть за менее чем четыре часа.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2018 года.