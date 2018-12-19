CNN: Решение Трампа о выводе войск из Сирии вызывает целый ряд серьёзных вопросов

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать вывод сухопутных подразделений американских вооружённых сил с территории Сирии, сообщает CNN. Как подчёркивает корреспондент канала, такое решение Трампа вызывает немало важных вопросов — к примеру, не вполне понятно, что теперь будет с поддержанными Вашингтоном сирийскими группировками и как воспользуются ситуацией Россия и Иран.

А нам прямо сейчас поступает много информации о важнейшем событии в тянущемся почти 8 лет конфликте в Сирии: президент США Дональд Трамп распорядился полностью и в кратчайшие сроки вывести американские войска из этой страны. Об этом стало известно от чиновника Пентагона.

В Белом доме заявляют, что американские военнослужащие уже начали возвращаться домой. А самые актуальные подробности по теме нам сообщит Барбара Старр.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: «Исламское государство»* на самом деле меняется, меняет стратегию и, как сообщают отдельные чиновники, увеличивает частоту нападений. ИГ всё ещё активно действует в восточных регионах Сирии, там до сих пор находятся несколько сотен, а то и тысяч бойцов организации, а также верных режиму солдат.

Как нам сообщают, решение президента сводится к тому, что около двух тысяч военнослужащих сухопутных сил США, дислоцированных в Сирии — в основном речь идёт о силах специального назначения — должны будут как можно скорее покинуть страну. Такой шаг вызывает ряд крайне серьёзных вопросов. Во-первых, что будет, когда ИГ развернёт на основе всего этого пропагандистскую кампанию и станет утверждать, что организация прогнала США из Сирии? Ведь всё-таки нельзя не ожидать, что ИГ не упустит такого повода сделать заявления.

Во-вторых, что будет с тысячами бойцов поддержанных США сил в Сирии, подготовку которых вместе с американскими наземными подразделениями организовал Вашингтон? Их там бросят?

Ещё один фактор — Россия и Иран. И у той, и у другой страны есть в Сирии свои силы и нерегулярные отряды, включая в том числе и формирования, спонсируемые Ираном. Смогут ли они теперь продвинуться в Сирии и расширить своё влияние там? Ведь хотя американские силы были дислоцированы в стране для борьбы с ИГ, они также в полной мере служили оградой, ограничивающей экспансию России и Ирана в Сирии.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.