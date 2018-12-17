Der Tagesspiegel: Германия защищает свои компании, усложняя жизнь китайским инвесторам

Правительство Германии ужесточает правила для иностранных инвесторов, чтобы воспрепятствовать переходу немецких предприятий под управление зарубежных представителей, пишет Der Tagesspiegel. Изменения продиктованы соображениями стратегической безопасности государства и связаны с высокой активностью китайских компаний, скупающих доли в немецких фирмах.

Китайские инвесторы нацелились на немецкие предприятия, что вызвало волну скепсиса в Германии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. В связи с этим правительство в Берлине решило ужесточить правила для приобретения доли немецких компаний иностранными инвесторами.

До сих пор правительство Германии могло производить проверку, если зарубежные представители приобретали в немецких компаниях долю от 25%. В соответствии с новыми правилами, в значимых для безопасности сферах решено снизить этот порог до 10%, сообщается в статье.

После продолжительных переговоров проект дополнения к внешнеторговым предписаниям был принят на заседании правительства на этой неделе. Решение о понижении порога до 10% относится только к значимым для безопасности сферам, например, к оборонной промышленности или к так называемым «критическим инфраструктурам», поясняет издание. К ним относится, в частности, энергоснабжение.

Как отмечается в статье, запланированное снижение до 10% — более жёсткая мера, чем предлагал министр экономики Германии Петер Альтмайер: он стремился зафиксировать планку на уровне 15%.

Такие меры вызваны, в первую очередь, переходом немецких компаний в руки китайских инвесторов, подчёркивает Der Tagesspiegel. Правительству Германии лишь с большим трудом удалось воспрепятствовать вступлению китайского концерна в немецкую систему электроснабжения. Поэтому правила для «чувствительных» областей были ужесточены для предотвращения попыток перехода немецких предприятий под управление иностранных инвесторов. Цель заключается в том, чтобы правительство Германии могло подключиться к переговорам на ранних этапах и установить, не могут ли быть в каждом конкретном случае затронуты интересы безопасности Германии.

Глава немецкой страховой компании Allianz Оливер Бэте в целом выступает за более прозрачное урегулирование для действий зарубежных инвесторов и ясную промышленно-политическую стратегию. По его мнению, нужно также основательно подумать о том, какие сферы имеют стратегическое значение для Германии в плане технологий, занятости и других параметров, чтобы впоследствии чётко обсудить это с торговыми партнёрами. Неважно, идёт ли речь об американцах или китайцах — важны ясные правила, которые не будут меняться, подчеркнул руководитель Allianz.