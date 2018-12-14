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Думал, что пиратский флаг: «Главред» рассказал, зачем украинский десантник носил шеврон СС

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Украинский десантник, который сфотографировался рядом с Петром Порошенко с шевроном дивизии СС «Мёртвая голова» на форме, объяснил своё поведение. Как пишет «Главред», военный заявил, что он «использовал шеврон по неосведомлённости» и считал, что он является пиратским флагом.
Думал, что пиратский флаг: «Главред» рассказал, зачем украинский десантник носил шеврон СС
Facebook

Украинский десантник, который сфотографировался рядом с президентом Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС «Мёртвая голова» на форме, заявил, что считал символ — череп с костями — пиратским флагом.

Как пишет «Главред», об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Десантно-штурмовых войск в Facebook.

По словам военного, он «использовал шеврон по неосведомлённости» и готов понести ответственность. Десантник также принёс извинения за использование символики.   
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