УП: Украина призвала ЕС запретить российским судам заходить в европейские порты

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев призывает главные институты Евросоюза и страны-члены запретить российским судам из Таганрога и Ейска заходить в европейские порты. Как пишет «Украинская правда», об этом дипломат заявил на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Брюсселе.

«Мы слышали сегодня, что слово санкции на самом деле не является популярным, к сожалению, здесь в Брюсселе и многих европейских столицах, но пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, который имеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию», — заявил дипломат.

Он посоветовал евродепутатам рассмотреть возможность введения новых санкций, и в частности запрет российским судам из портов в Таганроге и Ейске заходить европейские порты.

Макеев призвал Европарламент предоставить Украине больше поддержки и укрепить лидирующую роль в формировании международного ответа на «российскую агрессию».

Также он призвал признать действия России как агрессию, осудить её и призвать российскую сторону прекратить агрессию. Кроме того, дипломат попросил признать 24 украинских моряков пленниками войны и призвать Россию освободить их.