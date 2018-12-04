Украинская правда Оригинал

УП: Украина призвала ЕС запретить российским судам заходить в европейские порты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина призвала ЕС запретить российским кораблям заходить в европейские порты. Как передаёт «Украинская правда», директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев призвал Европарламент предоставить Украине больше поддержки и укрепить лидирующую роль в формировании международного ответа на «российскую агрессию»
УП: Украина призвала ЕС запретить российским судам заходить в европейские порты
Reuters
Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев призывает главные институты Евросоюза и страны-члены запретить российским судам из Таганрога и Ейска заходить в европейские порты. Как пишет «Украинская правда», об этом дипломат заявил на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Брюсселе.
 
«Мы слышали сегодня, что слово санкции на самом деле не является популярным, к сожалению, здесь в Брюсселе и многих европейских столицах, но пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, который имеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию», — заявил дипломат. 
 
Он посоветовал евродепутатам рассмотреть возможность введения новых санкций, и в частности запрет российским судам из портов в Таганроге и Ейске заходить европейские порты.
 
Макеев призвал Европарламент предоставить Украине больше поддержки и укрепить лидирующую роль в формировании международного ответа на «российскую агрессию».
 
Также он призвал признать действия России как агрессию, осудить её и призвать российскую сторону прекратить агрессию. Кроме того, дипломат попросил признать 24 украинских моряков пленниками войны и призвать Россию освободить их.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
Европа корабль море Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров