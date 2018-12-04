NBC: названа причина смерти командующего пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке

Служба криминальных расследований ВМС США начала расследование гибели командующего пятым флотом американских военно-морских сил на Ближнем Востоке Скотта Стирни, сообщает NBC News. Отмечается, что смерть вице-адмирала шокировала его коллег, которые вспоминают о нём, как о профессионале и хорошем друге.

Вице-адмирал Скотт Стирни командующий пятым флотом ВМС США, в чью зону ответственности входят опасные воды от Красного моря до Персидского залива. В связи с кончиной 58-летнего военного, который, очевидно, умер в результате самоубийства, начали расследование. Смерть Стирни шокировала военно-морской флот.

ДЖОН РИЧАРДСОН, начальник штаба ВМС США: Скотт Стирни был военнослужащим ВМС, неоднократно удостаивавшимся наград за боевые заслуги, преданным мужем и отцом и хорошим другом для всех нас.

После окончания университета Нотр-Дама, он прошёл школу подготовки пилотов истребителей и сел за штурвал F18 Super Hornet, совершив более тысячи посадок на авианосец. В обязанности вице-адмирала на Ближнем Востоке входила помощь в координации атак против ИГ* и «Талибана»** и сдерживание Ирана.

СКОТТ СТИРНИ (фрагмент интервью): Я всегда сохраняю бдительность.

Служба криминальных расследований ВМС США возбудила дело. Сегодняшний день служит напоминанием, что даже самые высокопоставленные военные уязвимы.

БАРРИ МАККАФРИ, военный эксперт: Это психические расстройства с самыми серьёзными последствиями и они требуют квалифицированной психологической помощи.





Ханс Никлс, NBC News, Пентагон.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2018 года.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.