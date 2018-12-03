Корреспондент: Книга рекордов Гиннеса признала Севастополь российским

В Книге рекордов Гиннесса зарегистрировали рекорд, в котором Севастополь обозначен как российский город. Как пишет «Корреспондент», белорус Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансировке предметов, а в сертификате местом, где установили рекорд, указан Sevastopol, Russian Federation.

В Книге рекордов Гиннесса появилось сообщение о регистрации рекорда, в котором Севастополь обозначен как российский город. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщается на сайте организации.

Согласно информации на сайте, гражданин Белоруссии Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансировке предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. При этом в сертификате местом, где установили рекорд, указано Sevastopol, Russian Federation.

Как отмечает издание, «в то же время люди под указанным сообщением на сайте Книги рекордов Гиннесса начали массово писать на английском, что Крым — это Украина». Вскоре в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали данную ситуацию.

«Работаем над исправлением неправильного обозначения аннексированного г. Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными», — написала спикер МИД Екатерина Зеленко в Twitter.