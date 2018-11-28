France 24: украинцы готовятся к введению военного положения

Жители украинского портового города Бердянск привыкают к ежедневным полицейским проверкам, передаёт France 24. Ведь после инцидента в Керченском проливе власти готовятся ввести в некоторых регионах страны военное положение — впервые в истории независимой Украины, отмечает французский телеканал.

Жители украинского портового города Бердянск привыкают к ежедневным полицейским проверкам, поскольку власти готовятся ввести военное положение впервые после того, как Украина обрела независимость.

АЛЛА ЯРМАК, жительница Бердянска: Для жителей, конечно же, сложно, когда их документы постоянно проверяют, а их передвижения по городу контролируются. При этом президент обещал, что это не скажется на наших правах и свободах.

В воскресенье российская береговая охрана открыла огонь по трём задержанным украинским кораблям, которые держали курс на Керченский пролив — узкое водное пространство, которое уже давно превратилось в источник напряжённости между двумя странами. Вину за инцидент стороны возлагают друг на друга. Украина утверждает, что заранее поставила Россию в известность о том, что корабли поплывут в этом направлении. В свою очередь, Москва обвинила Киев в преднамеренной агрессии и считает, что она имела полное право задержать корабли и экипаж.

Конфликт вызвал бурную реакцию в мире. При поддержке Турции Германия и НАТО призывают сохранять спокойствие и разрядить напряжённость. Тем временем ЕС обвинил Россию в агрессии и не исключил, что в будущем введёт санкции против Москвы. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который во вторник встретился со своим российским коллегой, также призвал Россию сделать жест доброй воли ради разрешения конфликта.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Я сказал Сергею Лаврову, что мы ожидаем от России жест доброй воли и что она как можно скорее освободит задержанных и корабли.

Пока, однако, не похоже, что Москва пойдёт на это шаг. Во вторник несколько из задержанных украинских моряков сообщили российскому государственному телевидению, что морской рейд был спланированной провокацией.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года.