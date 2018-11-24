Independent: система рейтинга ограничила передвижение миллионов «неблагонадёжных» китайцев

В последние несколько месяцев власти Китая запретили миллионам жителей страны путешествовать на самолётах и скоростных поездах. Всё это делается в рамках системы социального рейтинга, с помощью которой Пекин пытается награждать или наказывать людей и организации в зависимости от их «благонадёжности», пишет The Independent.

Миллионы жителей Китая лишились возможности покупать билеты на самолёты и поезда. Всё потому, что Пекин стремится внедрить «спорную» систему социального рейтинга, которая позволяет правительству тщательно отслеживать и судить каждого из 1,3 млрд. граждан, исходя из их поведения и поступков, пишет The Independent.

Издание отмечает, что инициатива китайских властей вступит в полную силу в 2020 году. На этой неделе они опубликовали подробности своего плана. В нём говорится, что система будет использована, чтобы награждать или наказывать людей и организации в зависимости от их «благонадёжности».

Ключевая часть проекта не только включает занесение в чёрный список людей с низкими баллами социального доверия, но и «публичное раскрытие информации о ненадёжности предприятий и частных лиц на регулярной основе». «Те, кто нарушат закон и утратят доверие, заплатят высокую цену», — предупреждают китайские власти.

Система социального рейтинга уже работает в некоторых районах страны. Благодаря чему в течение последних месяцев правительство запретило 11,14 млн. человек летать на самолётах, а 4,25 млн. ездить на скоростных поездах. Более того, 3 млн. китайцев больше не могут приобрести железнодорожные билеты бизнес-класса, утверждает издание.

Город Ханчжоу — одно из мест, где действует система социального рейтинга. Люди получают баллы за такую активность, как участие в общественной работе и сдача крови. В то же время те, кто нарушают дорожные правила и берут незаконную плату, наказываются. Среди других нарушений: курение в непредназначенных для этого местах, покупка слишком большого количества видеоигр и публикация фейковых новостей в интернете.

Правительственный план не предоставляет детального описания возможных наказаний. Но, как считается, они, помимо ограничения передвижения, будут включать замедление скорости интернета, закрытие доступа в хорошее образовательное учреждение, запрет на занятие определённых должностей и лишение права владеть домашним животным, заключает The Independent.