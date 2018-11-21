TVE: Россия рассчитывает вернуть шахматную корону с помощью юных шахматистов

Это* не привлекло особого внимания в России. Россиян тревожит то, что их страна утратила господство в шахматах — одном из национальных видов спорта. В эти дни проходят чемпионаты мира среди мужчин и женщин, и из четырёх финалистов лишь один представляет Россию. Теперь они ведут активнейшую работу в школах, чтобы это не повторилось.

Для того чтобы стать звездой шахмат, начинать заниматься ими лучше с малых лет. В этой московской школе детей тренируют, начиная с 3-летнего возраста. Их цель — пойти по стопам легендарных шахматистов страны, таких как…

МАЛЬЧИК: Гарри Каспаров.

Или…

ДЕВОЧКА: Карпов.

МАЛЬЧИК: Карпов.

Тем не менее, национальная команда на Олимпиадах не блещет. Мужская команда уже с 2002 года не завоёвывала золото. Результат сильно отличающийся от славы 90-х годов и советской эпохи.

«По количеству шахматистов у нас профессиональных игроков больше, чем у любой другой страны. Но у нас нет великих игроков, которые бы побеждали в турнирах», — говорит учитель по шахматам Владислав.

По его словам, после нескольких лет, когда этот вид спорта был не в моде, интерес к нему в России возрождается.

Во многих школах занятия по шахматам носят обязательный характер. С их помощью развивают интеллект детей. Также очень часто устраиваются походы в подобные музеи, где пытаются воскресить золотую эпоху этого вида спорта и его давнюю традицию.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: За этим столом состоялся самый знаменитый в истории шахматный поединок. Прошёл он в 1984 году и длился пять месяцев. Тогда встретились легендарные Карпов и Каспаров.

Даже президент Владимир Путин обратился к национальной команде со словами поддержки и призвал развивать шахматы для того, чтобы крупные трофеи возвращались в Россию.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2018 года.

* речь идёт о серьёзной аварии, в которую попала участница «Формулы — 3» 17-летняя гонщица из Германии София Флёрш (прим. ИноТВ)