Президент Австрии: шпионский инцидент не омрачит наши отношения с Москвой

В своём интервью для канала ORF президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что инцидент с российским шпионом в австрийской армии не будет иметь серьёзных последствий для российско-австрийских отношений. По его мнению, не стоит излишне драматизировать ситуацию, потому что все в мире используют разведывательные службы и пытаются выведать секретную информацию.

В последние дни много внимания привлёк инцидент с российским шпионом в австрийской армии. Обычно такие дела решаются за кулисами, и многие эксперты были удивлены тому, насколько открыто об этом сообщило австрийское правительство. Вы тоже были удивлены?

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Да, немного. Но мы не хотим драматизировать эту ситуацию. Министр иностранных дел Лавров, так же как и я, был в Париже, мы пожали руки и поприветствовали друг друга. Ни он, ни я не затронули этой темы. Этот инцидент серьёзно не омрачит наши отношения с российским правительством в долгосрочной перспективе.

Но почему вы не затронули этой темы в разговоре с Лавровым? Ведь австрийское правительство было очень возмущено, и вы сами заявили, что шпионаж — это неприемлемо.

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН: Да, с одной стороны, шпионаж неприемлем, но с другой стороны, мы все знаем, что все мировые секретные службы пытаются всеми способами, в том числе, не всегда законными, получить информацию. Сейчас этот инцидент будут рассматривать в суде, который должен выяснить, в чем состоит суть дела, какая именно информация была передана и насколько критична эта утечка — думаю, что результаты появятся через несколько недель.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2018 года.