Handelsblatt: французский министр призвал Европу перестать бояться и стать «мирной империей»

ЕС обладает недостаточным уровнем суверенитета и не готов к кризисам — такое мнение высказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью Handelsblatt. Одна из важных причин этого заключается в отсутствии единения между Германией и Францией. По словам министра, Европе необходимо укреплять свой суверенитет, вплоть до становления «мирной империей» — только так можно будет противостоять политике США и прочим внешним вызовам.

Минувшие выходные, когда Эммануэль Макрон и Ангела Меркель совместно почтили память жертв Первой мировой войны, прошли под знаком примирения, пишет Handelsblatt. Но несмотря на это, отношения между Германией и Францией далеко не безоблачны: Париж оказывает на Берлин давление, желая защитить европейский суверенитет и укрепить Еврозону.

Высокопоставленные французские политические деятели, в том числе министр финансов Бруно Ле Мэр, настоятельно призвали немецкую сторону поддержать Францию в этих инициативах.

Ле Мэр отметил, что на следующий встрече министров экономики и финансов ЕС, намеченной на 4 декабря, «будут приняты решения», и он «не может вообразить иного исхода».

В своём интервью для Handelsblatt Бруно Ле Мэр заявил, что сейчас Европа не готова к экономическим потрясениям. По его мнению, если бы завтра разразился новый кризис Еврозоны, то европейцы не смогли бы адекватно на него отреагировать. Именно поэтому, считает французский чиновник, необходимо выстраивать европейский суверенитет и укреплять Еврозону, путём создания банковского союза, введения общего бюджета Еврозоны и развития европейского стабилизационного механизма. Объясняя, почему предлагаемые им меры до сих пор не приняты, Ле Мэр обвинил Германию, заявив, что бундестаг блокирует подобные инициативы.

При этом, министр финансов Франции отметил, что в ходе устных бесед, немецкие высокопоставленные лица выражают готовность сотрудничать по вопросам развития европейской интеграции и укрепления Еврозоны, но они оттягивают принятие конкретных решений. Ле Мэр не называет политиков из Германии «двуличными» но призывает их, наконец, начать принимать решения. «Согласие между Францией и Германией — это важнейший залог прогресса Европы», — приводит издание его слова.

Ле Мэр также призвал к борьбе с уклонением от налогов и введению «цифрового налога». По мнению чиновника, технологические корпорации, использующие личные данные пользователей для получения прибыли, должны платить за это дополнительный налог. Он привёл в пример Индию, Израиль и Австралию — страны, которые либо уже ввели, либо планируют ввести «цифровой налог».

Возвращаясь к вопросу европейского суверенитета, Ле Мэр констатирует, что текущее его состояние неудовлетворительно, однако ведётся работа по улучшению ситуации. В частности, планируется создать европейское сообщество специального назначения, целью которого будет поддержание честной мировой торговли. Таким образом, ЕС сможет, к примеру, противодействовать американским санкциям против Ирана, которые вредят многим европейским компаниям. «Речь идёт о том, чтобы ясно показать США: мы суверенный континент и мы сами решаем, с кем развивать торговые отношения».

В интервью была также затронута тема утечки европейских технологий в Китай и методов её предотвращения: по словам Ле Мэра, в данной области также пока нет принятых конкретных решений. При этом он подчеркнул, что Китай очень важен для ЕС как партнёр, и должен иметь доступ к европейскому рынку, но при этом китайцы должны уважать право на интеллектуальную собственность.

В конце интервью французский министр выразил мысль о том, что Европа должна стать «империей», наподобие США и Китая, но только «мирной империей, концентрирующейся на экологичном развитии». По словам Ле Мера, в мире будущего определяющую роль играют сила и власть: поэтому Европе необходимо перестать бояться использовать свою силу и превратиться в «мирную империю».