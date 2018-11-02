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СТРАНА.ua: Коломойский предположил, что из российского санкционного списка его вычеркнул... Порошенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал свою версию того, почему его имени нет в российском санкционном списке. Как передаёт «Страна.ua», Коломойский заявил, что список редактировался в администрации президента Украины, и его из перечня вычеркнул лично Пётр Порошенко, чтобы показать американским партнёрам, что бизнесмен якобы стал агентом Кремля.
СТРАНА.ua: Коломойский предположил, что из российского санкционного списка его вычеркнул... Порошенко
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Введение Россией масштабных санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной. Как пишет «Страна.ua», об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский отвечая на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля.

Бизнесмен добавил, что санкциоонный список редактировался на Банковой улице Киева, где находится администрация президента Украины. Коломойский также отметил, что знает, кто входил в «редакционную коллегию», работавшую с этим списком. Это Пётр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, а так называемым «почтальоном» работал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.
 
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнёрам, что я якобы стал агентом Кремля», — заявил Коломойский.
 
  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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