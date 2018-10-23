Bloomberg: Рэнд Пол ратует за диалог с Россией, хотя многие республиканцы против

Сенатор Рэнд Пол призывает своих коллег-парламентариев содействовать развитию отношений с Россией, снять антироссийские санкции, начать переговоры по новым договорам об ограничении и запрете ядерных вооружений. И если раньше президент Трамп придерживался примерно тех же взглядов, то в последнее время даже он стал высказываться в отношении России жёстче, пишет Bloomberg.

Заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность многих политиков-республиканцев. Однако, как пишет Bloomberg, сенатор Рэнд Пол, наоборот, был воодушевлён. Теперь он пытается заручиться поддержкой американского посла Джона Хантсмана, чтобы тот помог ему убедить американских политиков в плюсах сотрудничества с Россией.

Сам Трамп во время предвыборной кампании обещал наладить отношения с Россией, но с тех пор его планы изменились. Так, он хвалился тем, что его администрация решила поставлять Украине оружие, и грозился выйти из договора РСМД.

Рэнд Пол, в свою очередь, по информации издания, ещё в августе, когда встречался с Хантсманом, призывал его отметить важность нового диалога с Россией в общении с коллегами-республиканцами, которые, по его словам, подвержены «истерии» в вопросе антироссийских санкций. По его мнению, Хантсман — один из наиболее квалифицированных дипломатов, который может информировать сенаторов по вопросам российско-американских отношений.

После выборов, которые должны пройти в США в ноябре, Рэнд Пол рассчитывает устроить встречу американских и российских парламентариев, пишет издание. Помимо Хантсмана Пол пытается использовать и личные отношения с Трампом, чтобы политика США в российском направлении смягчилась. Так, например, он уговаривал президента и главу аппарата Белого дома Джона Келли в ближайшие месяцы начать с Россией переговоры по новым договорам СНВ и РСМД.

Во время своей августовской поездки в Москву Рэнд Пол также встречался с российскими парламентариями, которые попали под санкции. Вернувшись в Вашингтон, он стал работать над тем, чтобы этих законодателей из санкционного списка вычеркнули, чтобы они могли поехать в США. Однако против этого предложения выступили все 20 членов комитета сената по внешним отношениям. Так, работавший в своё время над антироссийскими санкциями Дэн Фрайд уверен, что если сейчас снять санкции, это подаст России неверный сигнал.

Неприятие вызвала и идея Рэнда Пола возобновить переговоры о сокращении вооружений с Россией. Так, он высказался против идеи Трампа о выходе из договора РСМД, тогда как его коллеги из Республиканской партии больше года готовили для этого почву. Например, Том Коттон содействовал тому, чтобы разрешить разработку и создание ракет, которые запрещены этим договором, а Джеймс Риш назвал Россию «серийным лжецом».

Рэнд Пол придерживается иного мнения, он за то, чтобы договариваться с Россией. Несколько месяцев назад казалось, что Трамп с ним согласен. «К счастью, похоже, что президент начал приходить к мнению коллег Пола по Республиканской партии по поводу бесполезности переговоров со лжецами», — делает вывод Bloomberg.