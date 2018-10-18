Evening Standard Оригинал

ES: Великобритания проверит все общественные сети на уязвимость перед внешним вторжением

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании по-прежнему находятся в поле зрения киберпреступников и других стран, заявил глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон. Впрочем, в арсенале Лондона, по его словам, есть «самые современные разработки», и теперь их эффективность проверят на всех общественных сетях Великобритании, сообщает Evening Standard.
ES: Великобритания проверит все общественные сети на уязвимость перед внешним вторжением
Reuters

Агенты российских спецслужб «заранее взламывают» компьютерные системы в Великобритании, чтобы тем самым подготовить себе плацдарм для «будущих разрушительных кибератак», предупредил глава британского Национального центра компьютерной безопасности (NCSC) Киаран Мартин.  Об этом сообщает Evening Standard.

«Беспокойство у нас должно вызывать то, что Россия и другие враждебные государства уже обеспечили себе точки доступа к нашим сетям, откуда в дальнейшем они смогут развить атаки», — заявил директор NCSC в интервью британской газете.

В свою очередь, отвечающий за кибербезопасность член кабинета министров Дэвид Лидингтон настоятельно порекомендовал всем компаниям FTSE 350 в Великобритании усилить меры информационной безопасности, отмечает Evening Standard.

«Важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании продолжают быть целью атак киберпреступников и других государств», — констатировал Лидингтон.

Член кабинета министров также объявил, что в новых системах, которым предстоит обеспечивать безопасность общественных сетей, будут использованы «самые современные разработки».

При этом новые системы используют для проверки степени безопасности всех без исключения общественных сетей Великобритании, подчёркивает издание.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Evening Standard Великобритания Европа
теги
Великобритания кибератака Россия хакер
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров