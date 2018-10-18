ES: Великобритания проверит все общественные сети на уязвимость перед внешним вторжением

Важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании по-прежнему находятся в поле зрения киберпреступников и других стран, заявил глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон. Впрочем, в арсенале Лондона, по его словам, есть «самые современные разработки», и теперь их эффективность проверят на всех общественных сетях Великобритании, сообщает Evening Standard.
Агенты российских спецслужб «заранее взламывают» компьютерные системы в Великобритании, чтобы тем самым подготовить себе плацдарм для «будущих разрушительных кибератак», предупредил глава британского Национального центра компьютерной безопасности (NCSC) Киаран Мартин. Об этом сообщает Evening Standard.
«Беспокойство у нас должно вызывать то, что Россия и другие враждебные государства уже обеспечили себе точки доступа к нашим сетям, откуда в дальнейшем они смогут развить атаки», — заявил директор NCSC в интервью британской газете.
В свою очередь, отвечающий за кибербезопасность член кабинета министров Дэвид Лидингтон настоятельно порекомендовал всем компаниям FTSE 350 в Великобритании усилить меры информационной безопасности, отмечает Evening Standard.
«Важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании продолжают быть целью атак киберпреступников и других государств», — констатировал Лидингтон.
Член кабинета министров также объявил, что в новых системах, которым предстоит обеспечивать безопасность общественных сетей, будут использованы «самые современные разработки».
При этом новые системы используют для проверки степени безопасности всех без исключения общественных сетей Великобритании, подчёркивает издание.
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